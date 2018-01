সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য—শুভ নববর্ষ!

সূর্য উঠেছে ঝলমলিয়ে! সোনার অলংকারের মতো চমকাচ্ছে সেই আলো জ্বলে স্থলে। চমকাবারই কথা। আজকের দিনটাইতো অন্যরকম। সব দিনের চেয়ে আলাদা, কারণ গোটা দিবসটাইতো নতুন। এসো না সবাই মিলে বলি, শুভ নববর্ষ! আমি জানি তুমি ভাবছ, আরে দূর! এ আর নতুন কী! এত আমরা এরই মাঝে কতবার বলে সেরেছি। এখনো বলছি—মুখে মুখে, ফোনে, মেসেজে, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, মেসেঞ্জার আরও কত কতভাবে। বেশ তো, তাহলে চল না, একা খুব সংগোপনে নিজের সঙ্গে নিজেই কিছু কথা বলি!

কথা ঠিক নয়, কিছু শপথ করি।

নতুন বছরের উষালগ্নের এই শপথটিও হোক একেবারে নতুন এবং নতুন সূর্যালোকের মতোই আলোকোজ্জ্বল।

২০১৭ কেটেছে পৃথিবীজোড়া ঘটনার ঘনঘটায়। হাসি কান্না আনন্দ আর বেদনায়। বিশ্বকবির ভাষায়—আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।/তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। অনন্তের সন্ধান নিয়েই দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে আরও একটি নতুন বছর।

মহাকালের অতলে তলিয়ে গেছে ২০১৭ সাল। যাকে আমরা পেয়েছিলাম গত বছরের এমনি একটি দিনে। সেই বছরটিকে আমরা কতটা কাজে লাগিয়েছি! ভাববার সময় এসেছে আজ।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না, অতি পুরোনো সত্য। কিন্তু এওতো পরম সত্য যে, ন্যাথানিয়েল হাওথ্রোনের ভাষায়ই না হয় বলি—Time flies over us, but leaves its shadow behind. কোথায় যেন পড়েছিলাম, পাখি উড়ে যায়, ফেলে যায় তার পালক।

যথারীতি ২০১৭ সালও উড়ে চলে গেছে, ফেলে গেছে তার ছায়া। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, বিশ্বজুড়ে। ভুল ভ্রান্তি, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, ন্যায় অন্যায় সুখ দুঃখ আর কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের মালা গেঁথে।

বিগত দিনের ভুলগুলোকে শোধরাবার সময় এসেছে আজ।

সময় এসেছে বিশ্বকবির গানের সুরে পেছনের যা কিছু গ্লানি আর জরা তা মুছে দেওয়ার।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে আজ প্রভাতের ক্ষণটি এরই মাঝে নিয়ে এসেছে এক আনকোরা নতুন সাল—২০১৮। নতুন মানেই আশা জাগানিয়া উল্লাস। নব উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন। নতুন জীবনের হিরণ্ময় স্পর্শ!

নতুন মানেই নব অঙ্গীকার। নতুন কর্ম প্রেরণা। পুরোনো অভিজ্ঞতার আলোকে এগিয়ে যাওয়ার ডাক। যার যার অবস্থান থেকে জীবনকে অর্থবহ করার আহ্বান।

সময় অমূল্য ধন। আর সময়ের সমষ্টিই জীবন।

এসেছে নতুন বছর। আমাদের সামনে সেই অখোলা বছরের হিসাবের খাতা। তাতে ৩৬৫ পৃষ্ঠা। বারোটি পর্ব। পয়লা জানুয়ারি ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা স্পর্শ করা মাত্রই শুরু হয়ে গেছে জীবন কাব্য লেখা। তিল, পল, মুহূর্ত, দণ্ড, প্রহর, আহ্ন, দিবস, রজনী, সপ্তাহ, মাস, বছর জুড়ে চলবে লেখনী।

কী লেখা হবে এই খাতায়!

সেই দায় তোমার। একান্তই তোমার। কলমটি যে তোমারই হাতে।

মানুষের কাছে তাঁর নিজের জীবনটিই সব চেয়ে প্রিয়। সবচেয়ে মহার্ঘ। তাই যদি হয় তাহলে জীবনের প্রতিটি দিন কেন আমরা আরও সুন্দর করার চেষ্টা করব না! জীবনকে ভালোবাসি বলেই জীবন সার্থক করার ব্রত নিব আমরা সবাই। মায়া অ্যাঞ্জেলোর একটা উক্তি মনে পড়ছে—Try to be a rainbow in someone's cloud.

আমাদের চারপাশের মানুষের মুখে যদি হাসি ফোটাতে পারি সেওতো আমার সার্থকতা।

আমাদের জীবনের সার্থকতা অথবা বিফলতা আমাদেরই হাতে। হেলেন কেলারের ভাষায়—Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

কবি কিটস বলেছিলেন—Truth is beauty, beauty is truth.

আজকের দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক—আমরা সুন্দর হব। যা কিছু সুন্দর কল্যাণ আর মঙ্গল তাই নিজের মাঝে ধারণ করব।

নতুন বছরটি সবার জীবনে নিয়ে আসুক সুখ আর শান্তি। বিশ্বজুড়ে হাসুক সত্য সুন্দর। শুভ নববর্ষ!

নাজমা রহমান: মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।