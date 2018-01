বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে

আমার ঘরে টিভি চালু আছে। এখন সকাল পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট। হিটার চালু থাকায় ঘরের ভেতরটা তেমন ঠান্ডা নয়। কিন্তু সূর্য এখনো উদিত হয়নি বলে বাইরে অন্ধকার। বিছানায় কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি। আমার হাতের আইফোনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নিয়ে বিচার করি কোন পোশাক আজ আমাকে পরতে হবে।

এখন পাঁচটা চল্লিশ। মাথা জুড়ে এখনো রাজ্যের ঘুম। না চাইলেও শেষ পর্যন্ত নিজের এই দেহ বিছানা থেকে বের করে নিতে হয়। নিচে গিয়ে মুখ ধুই। মুখে কয়েকটি ব্রণ দেখা যাওয়ায় মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। লিভিং-রুমের কিচেনে আমার মা রান্না করছেন। বাবা তৈরি করছেন কফি।

সুপ্রভাত বলে নিজের ঘরে আবার ফিরে যাই। কাপড় বদল করে মেকআপ করার সময় কখনো কখনো মনে হয় আমি পুরুষ হলে আরও মিনিট দশেক ঘুমিয়ে নিতে পারতাম। কফির সঙ্গে কিছু রুটি খেয়ে নিই। এরপর দাঁত পরিষ্কার করে বাড়ি ছেড়ে বের হই। আমার বাড়ি থেকে স্টেশন পঁচিশ মিনিটের পথ। কিছু কিছু মানুষ দ্রুত হেঁটে যান। সুট পরা এক নারী তার ছেলেকে পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেলেন। তাদের দেখে কল্পনা করে নিই যে ভবিষ্যতে আমাকেও মা হয়ে চাকরিও করতে হবে।

আমাদের দেশে নারীর জীবন আগের চাইতে অনেক বদলে গেছে। আমার দিদিমা রান্নাও খুব ভালো করতেন আর সেলাইয়ের কাজও খুব মন দিয়ে করতেন। আমার দাদু স্কুলের প্রিন্সিপাল। আমার মা সপ্তাহে তিন বা চার দিন চাকরি করেন। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে আমি শুধু স্কুলে গিয়ে বাড়ি ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এ রকম সব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় স্টেশনে পৌঁছে যাই।

এরপর ট্রেনে আমার দুই ঘণ্টার যাত্রা শুরু হয়। আমার পক্ষে এই দুই ঘণ্টা সময় পড়ার জন্য। যে বই আমি এখন পড়ছি সেটার নাম হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড ম্যান (The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared)। এলেন নামের প্রধান চরিত্রের বয়স এক শ বছর। তিনি তার এক শ বছরের জন্মদিনে বাইরে গিয়ে ভ্রমণ করতে শুরু করেছেন। বইটাতে এ রকম কথা এবং আরও অনেক দিন আগের কথাও বলা হয়েছে। যুদ্ধের সময়ের কথা পড়ার সময় আমার দিদিমার কথা মনে পড়ে যায়।

তাঁরা ছিলেন চার বোন। কিন্তু আমি তাঁদের মধ্যে শুধু তিনজনকে দেখেছি। আরেক বোন মারা গেছেন যখন তিনি ছিলেন ছোট। যুদ্ধের সময় তারা টোকিও থেকে হিরোশিমায় চলে গিয়ে সেখানে থেকেছেন। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ছয় তারিখে তাঁরা সকালের নাশতা খেয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তৃতীয় বোন আগের দিন স্কুলে কিছু একটা ফেলে এসেছিলেন বলে আগেই বের হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আণবিক বোমা হিরোশিমার ওপর এসে পড়ে। তাঁদের বাড়ি ছিল গ্রাউন্ড জিরো থেকে এক কি দুই কিলোমিটার দূরে। ভাগ্যক্রমে বিস্ফোরণের ধাক্কায় মেঝের নিচে পড়ে গিয়ে তাঁরা বেঁচে গেছেন। কিন্তু তৃতীয় বোন আর ফিরে আসেননি। তাঁদের স্কুল ছিল গ্রাউন্ড জিরো থেকে মাত্র ৪৬০ মিটার দূরে। হারিয়ে যাওয়া সেই তৃতীয় বোনকে খুঁজে পাওয়ার অনেক চেষ্টা তাঁরা করেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ মেলেনি।

এ কথা দিদিমার মুখ থেকে এখন আর শুনি না এবং শুনতেও পারব না। এসব কথা ভাবলে মনে হয় আমি যে জীবন নিয়ে বেঁচে আছি সেটাই বিস্ময়কর। এ রকম ভাবতে ভাবতে এক ঘণ্টা পার হয়ে যায় এবং ট্রেন টোকিও এসে পৌঁছায়।

টোকিওতে আমি ট্রেন বদল করি। টোকিও থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আবারও সেই বই আমি এখন পড়ছি। ইংরেজি ভাষা পড়ে লন্ডনের কথা আমার মনে পড়ে যায়। লেখাপড়া করার জন্য গত এক বছর আমি লন্ডনে থেকেছি। সেখানে ক্লাসে অনেক কিছু শিখলেও সবচেয়ে ভালো ফল আমার জন্য ছিল নতুন অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু ছিল ফরাসি আর পাকিস্তানি। আমাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি আলাদা বলে এসব নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা করেছি। অনেক ক্ষেত্রেই যেসব কথা আমি বলেছি আমার বন্ধুদের কাছে তা ছিল নতুন বা অদ্ভুত। কিন্তু আমাদের এই পার্থক্যগুলো কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধের বা ঘৃণার কারণ হয়নি বলে এ রকম বৈচিত্র্যের প্রশংসা আমরা করতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে অনেক কিছু ভিন্ন হতে পারে, তবে একটি যে অভিন্ন ধারণা আমরা পোষণ করি তা হলো—আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে চাই, যে যোগাযোগ হবে একে অন্যকে বুঝতে পারার মতো যোগাযোগ, শান্তির জন্য যেটা হচ্ছে আবশ্যকীয়। আবার আমার মনে পড়ে যায় দিদিমার কথা। যুদ্ধ না করে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান করে নেওয়া গেলে আমার দিদিমাকে তাঁর বোনকে হারাতে হতো না।

এসব কথা যখন মনে খেলে যাচ্ছিল, ট্রেন ততক্ষণে স্কুলের কাছে এসে পৌঁছায়। আমি বইটা বন্ধ করি। হঠাৎ আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি যে প্রতিদিন সকালে আমার পরিবারকে সুপ্রভাত বলে সকালের নাশতা খেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমি পড়াশোনা করতে পারছি।

আমি আমার বন্ধুদের সুপ্রভাত বলে নিজের আসনে গিয়ে বসি। ক্লাস শুরু হয়।

ইয়ুজুনো নারিসাওয়া: টোকিওর বিদেশ বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী।