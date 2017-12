‘আজ এসো নববর্ষদিনে’

বছরের শেষদিনের রক্তিম সূর্য অস্ত গেলেই হারিয়ে যাবে ঘটনাবহুল বছর ২০১৭। গেল বছরের আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা আর সাফল্য-ব্যর্থতার কাহিনির ওপর আমাদের এই প্রিয় নিউইয়র্ক নগরী নতুন বছরে, নিকট অতীতের দুঃসময়কে জয় করবে অমিতশক্তি নিয়ে, দৃঢ সংকল্পে। সময় সদা প্রবহমান নদীর মতোই। শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়া, পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। যে বছরটি হারিয়ে গেল জীবন থেকে, ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে, তা কি হারিয়ে যাবে? মুছে যাবে সব? তা কী সম্ভব?

সূর্য ওঠে পূর্ব দিগন্ত আলো করে। উল্টে যায় ক্যালেন্ডারের শেষ জীর্ণ পাতা। জগতের এটাই শাশ্বত রীতি, পুরোনো বিদায় নেয়। নতুন আসে। নতুনের হাত ধরে উন্মোচিত হয় সম্ভাবনার দ্বার। আবহমানকাল থেকেই নতুনের জন্ম নিয়ে মানুষের অবিরল প্রতীক্ষা। নতুনকে ঘিরেই জন্ম নেয় দিগন্ত ছাড়িয়ে যাওয়া আকাঙ্ক্ষা। রাতের শেষে ভোরে নতুন সূর্য, নতুন সম্ভাবনা, নতুন দিন আসে কারও অপেক্ষা না করেই।

২০১৭-এর শেষ দিনে বিদায় নেবে বছরটি। সাগর নয়তো পর্বতমালার কোলে বিলীন হয়ে পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে যাবে সেই সূর্য। আগমনি ধ্বনি তুলে, আলোর নাচে চোখ মেলবে নতুন একটি দিন, একটি নতুন বছর। আনন্দে হেসে উঠে বলবে আমি ২০১৮। বিদায় ২০১৭।

ঘটনাবহুল ২০১৭-এর অনেক ঘটনার রেশ টেনে মানুষ এগিয়ে যাবে ২০১৮ সাল লক্ষ্য করে। সেটাই স্বাভাবিক। কিছু ঘটনা মুছে যাবে বিস্মৃতির পাতায়। পাওয়া-না পাওয়ার অনেক ঘটনা থাকবে উজ্জ্বল হয়ে। অতীতও মাঝে মাঝে স্মৃতির অলিন্দে কড়া নাড়বে। ২০১৮কে ঘিরে রচিত হবে অনেক প্রত্যাশা, অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা।

প্রতিবারের মতো এবারও নতুন সূর্যালোকে নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে নতুন একটি বছরে যাত্রা শুরুর জন্য প্রস্তুত সবাই। নিউইয়র্কবাসী অপেক্ষা করছে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ মধ্যরাতের প্রথম প্রহরের জন্য, যখন সূচিত হবে নতুন বছর ২০১৮। আজকের রক্তিম যে বছরের খেরোখাতায় চোখ বোলালেই বইবে আনন্দ-বেদনার স্রোত।

আলো ও আঁধারের প্রাকৃতিক আবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায় নতুন বছর। গেল বছরের ধূসর দিনগুলোর স্মৃতির পাশাপাশি মনে পড়বে কী পেলাম, আর কী হারালাম! কারও হিসাব মিলবে কারও হয়তো মিলবে না।

আদিকাল থেকেই বর্ষ বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানো মানুষের আবেগের অন্তর্নিহিত প্রতিফলন। সচেতন পাঠকের তা না জানার কথা নয়, রোমের পৌরাণিক দেবতা জেনাসের নামেই সৃষ্ট বছরের প্রথম মাস জানুয়ারি। দেবতা জেনাসের দুটি মুখ ছিল। যার একটি আনন্দে উদ্ভাসিত অন্যটি মধুর আলোয় স্থিতিশীলতার কমনীয় রূপ।

আরও বলা হয় যার একটি সূর্য, অন্যটি চন্দ্র। সূর্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আশার সঞ্চালনা ঘটায়। মানবজীবনকে উদ্দীপ্ত করে। মানুষ বুঝি তাই সদা থাকে প্রচণ্ড আশাবাদী। দৃষ্টি প্রসারিত করে থাকে তার অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। অতীত থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতার যাত্রাপথে যে চলমান প্রবহমানতা, জেনাস তার নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করা হতো। তিনি স্বস্তি, শান্তি আর কল্যাণের দেবতা। রোমানরা ভক্তিভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করত বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে। ব্যবসা-বাণিজ্য শুরুর আগে ও পরে, শিশু জন্মের মুহূর্তে। কৃষিকাজ আরম্ভে কিংবা শস্য সংগ্রহ শেষে সামাজিক অনুষ্ঠানের শুরুতে। তাই প্রাচীনকালেই জীবন সম্বন্ধে মননশীল মানুষের মনে সুন্দর ভাবনার যে জাগরণ ভালোবাসা ও আবেগের সংমিশ্রণে ঘটেছিল, মানুষ তাকে বর্ষ বিদায়ের বেদনাময় অনুষ্ঠানে তুলে ধরতে চেয়েছে। জীবনের শুভকামনায় নতুনকেও অভিনন্দিত করতে মানব ভোলেনি।

মোট ৮.৪ মিলিয়ন নিউইয়র্কবাসী নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ে ব্যবহার করে প্রায় দুই শর মতো নিজস্ব ভাষায়। তবে বহুল প্রচলিত ভাষা হলো ইংরেজি ও স্প্যানিশ। নিজস্ব ধর্মীয় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা তো আছেই। সবাই নিজস্ব রীতিনীতি মেনে তা পালন করে যাচ্ছে স্বাধীনভাবে। আমেরিকাতে এই মহান মত প্রকাশের নাগরিক অধিকার প্রতিটি নাগরিক শতভাগ উপভোগ করছে শত বছর ধরে।

নিজস্ব উৎসব কিংবা পার্বণ আপন রীতিতে পালন করলেও একমাত্র ইংরেজি নববর্ষের এই মহা আয়োজনে থাকে না কোনো নিজস্ব রীতি। জাতপাত-ধর্মবর্ণ-লিঙ্গ সব ভুলে পুরো নিউইয়র্কবাসী হয়ে যায় একটি পরিবার। গত হয়ে যাওয়া বছরকে ভুলে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সবাই থাকে উদ্‌গ্রীব। পুরো শহর হয়ে ওঠে উৎসবের শহর। চেনাজানা এই যান্ত্রিক আর গতির শহরের কোনায় কোনায় আনন্দ আর খুশির লহর বয়ে যায় অবিরত। নিউইয়র্কবাসীর হৃদয়ের সব উষ্ণতার ভাগীদার হয়ে যান পুরো শহরবাসী।

হিমশীতল শীতের প্রচণ্ডতা পূর্ণ শেষ রাত (৩১ ডিসেম্বর) কাউকে ঘরে আটকে রাখতে পারে না। সবাই ছোটে নিউইয়র্কের বিখ্যাত টাইম স্কয়ারে। নানা বর্ণিল সাজে সজ্জিত টাইম স্কয়ারে দেশ-বিদেশ থেকে আগত হাজারো জনতার পাশে আনন্দে মত্ত নিউইয়র্কবাসী। চলছে আধুনিক সংগীতের সুরমূর্ছনা। বিশাল চত্বরে হৃদয়ের সব উষ্ণতা ঢেলে জড়িয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় যুবক-যুবতীর খণ্ড খণ্ড দল। সাজানো হয় আলোকমালায় সজ্জিত সময় গণনার স্তম্ভ। সারা টাইম স্কয়ার নানা বর্ণের আলোর ঝরনায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। লাউড স্পিকারে ভেসে আসে সেরা সংগীতের মনকাড়া সুর। তারই মাঝে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।

বছরের শেষ দিনের শেষের রাতের মধ্যপ্রহর। বাড়তে থাকে উত্তেজনা। তা কি শুধু টাইম স্কয়ারে? শত শত টিভি ক্যামেরায় লাইভ ধারাভাষ্যের মাধ্যমে সেই শুভক্ষণের উন্মাদনার রেশ পৌঁছে যায় দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। টিক টিক টিক! সময় এগোতে থাকে! এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায়! চারদিকে শুধু চিৎকার আর আনন্দধ্বনি, স্বাগত স্বাগত হে নতুন সাল, নতুন সূর্য, নতুন বছর ২০১৮। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিখ্যাত সেই সময় গণনা, প্রথমেই নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন দুই, এক বলার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের ওপর এতক্ষণ আটকে থাকা বলটি পড়ে গেল নিচে। সঙ্গে সঙ্গে হাজারো দর্শকের সম্মিলিত আনন্দধ্বনি, Happy New year, Happy New year, Happy New year! হয়তো আরও বলবে,

‘বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,

ক্ষমা করো আজিকার মতো

পুরাতন বরষের সাথে

পুরাতন অপরাধ যত’

(নববর্ষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)