মুস্তাফা নূরউল ইসলাম চেতনার কেন্দ্রে বাঙালি জাতিসত্তা

মুস্তাফা নূরউল ইসলামও চলে গেলেন। বার্ধক্যকে জয় করে ৯১ বছর বেঁচে থেকে পরিণত বয়সে ৯ মে চলে গেলেন তিনি। চলে গেলেন ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক ইতিহাসের দীর্ঘকালের আরও একজন সাক্ষী। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। পাশাপাশি ছিলেন সাহিত্য গবেষক ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক! আর ছিলেন মননশীল টেলিভিশন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন, ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। এগুলো তাঁর মোটাদাগের পরিচয়। কিন্তু এসব মোটাদাগের অভিধার আড়ালে তাঁর যে গভীরতর পরিচয় রয়েছে, তার কিছুটা জানার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অনেক আগেই মুস্তাফা নূরউল ইসলামের নাম জানতাম তাঁর সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯৭৭) বইয়ের সূত্রে। কী করে যে বইটি আমি পড়েছিলাম তা আজ আর মনে নেই! তবে মনে আছে বাংলার মুসলিম সমাজ সম্পর্কে আমার যে কিছুটা ধারণা অল্প বয়সেই জন্মেছিল তাতে এই বইয়ের প্রভাব ছিল। যদিও বইটির প্রকৃত মাহাত্ম্য ওই বই পড়ার দীর্ঘকাল পরেও বুঝিনি। বুঝতে সময় লেগেছিল আরও অনেক বছর। পরে অনুধাবন করেছি, বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র কল্পনার স্বভাব বুঝতে আমি তাঁর ওই দুই বই দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের অল্পকাল পরই প্রকাশিত হয় মুস্তাফা নূরউলের আরেকটি বই সমকালে নজরুল ইসলাম (১৯৮৩)। বইটি বহুবার পড়েছি আমি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমার পরিপার্শ্বপ্রভাবিত উন্নাসিক মন এই বইটিরও তাৎপর্য অনুভব করতে পারেনি; যদিও ওই বইটির মাধ্যমেই আমি অনুভব করেছিলাম তাঁর সমকালের নজরুল বিবেচনার সূত্রসমূহ! ওই বইটি ছিল নজরুলের সমকাল পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তার কালানুক্রমিক উপস্থাপন। ওই বইটি প্রকাশের পর নজরুল সম্পর্কিত অনেক ঘটনা বিশ্লেষণ সহজ হয়ে পড়ে। এই দুটি বই যে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা তা না বোঝার কারণ আমাদের দেশের বিদ্যায়তনের সীমাবদ্ধতা ও ইতিহাস সচেতনতার অভাব। নজরুলকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনকে যে কালানুক্রমিকতায় অনুধাবন করতে হবে, সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন করে তুলেছিল তাঁর এই বই!

বইয়ের সূত্র ছাড়াও মুস্তাফা নূরউলকে আমি বহু আগেই টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। মনে পড়ছে, একবার ফজলে লোহানী উপস্থাপিত যদি কিছু মনে না করেন অনুষ্ঠানে সামরিক স্বৈরাচারের পক্ষপুটে থাকা শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে সরকারি টেলিভিশনেই সরকারে বিরুদ্ধ মত দিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি।

শ্রেণিকক্ষে আমি কখনো তাঁর ছাত্র হতে না পারলে কী হবে, জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর কাছ থেকে হাতে কলমে শিখেছি। পেয়েছি অপার স্নেহ। তাঁর স্নেহলাভের ব্যাপ্তিকাল নেহাত কম ছিল না। তাঁর সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হই ১৯৮২ সালে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূত্রে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তখন ছিল ইন্দিরা রোডের ভাড়াবাড়িতে। মুস্তাফা নূরউল ইসলামের বাসভবন আকাশপ্রদীপও তখন ছিল সেই ইন্দিরা রোডেই! বই নেওয়ার জন্য দু-এক সপ্তাহ পর পর তখন তিনি আসতেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে!

একই রকম ভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে আশির দশকের প্রথমভাগে ‘মুক্তধারা’ নামে সেমিনারধর্মী একটা টিভি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা শুরু করলেন।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের অল্পকালের মধ্যেই মুস্তাফা নূরউল ইসলামকে দেখলাম শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক প্রবন্ধ পত্রিকা সুন্দরম প্রকাশের উদ্যোগ নিতে। তত দিনে জেনে গেছি, ষাটের দশকে তিনি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সঙ্গে যৌথভাবে পূর্বমেঘ নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। তারও আগে ফজলে লোহানীর সঙ্গে মিলে বের করেছিলেন অগত্যা পত্রিকা। সুন্দরম সেই যে শুরু হলো, পরবর্তী ১৫ বছর ধরে বছরে চারটি সংখ্যা নিয়মিতভাবে বেরিয়েছে। আমি অনানুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছিলাম ওই পত্রিকার সঙ্গে। মাঝে মাঝেই সুন্দরমে একই সংখ্যায় নামে-ছদ্মনামে আমার একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সুন্দরমে কাকে দিয়ে কী লেখানো যায়, তা নিয়েও আমার ভাবনার সঙ্গে অনেক সময় মিলিয়ে নিয়েছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতায় তাঁর তুলনায় অপরিণত হওয়া সত্ত্বেও আমার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন।

মনে পড়ছে, তিনি স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুন্দরম পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার যথা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির ২৫ বছরের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার অভিপ্রায় ছিল সম্ভাব্য প্রবন্ধসূচিতে। প্রবন্ধের বিষয়সূচি দেখে আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের পঁচিশ বছর নিয়ে একটি প্রাথমিক গবেষণামূলক প্রবন্ধও থাকা উচিত। শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনার জন্য এমন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধই লেখা উচিত। তিনি আমার তোলা প্রসঙ্গটিকে উপেক্ষা না করে ওই বিষয়ে আমাকেই লিখতে বলেন।

আমার আহ্বানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কত অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন। অনেক বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন আমাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বইটি বিশেষভাবে আমাকে পড়তে বলেছিলেন সেটি হলো অমিয়নাথ সান্যোলের স্মৃতির অতলে। এই বইটি পড়ে হিন্দুস্তানি সংগীতকে কিছুটা বুঝতে আমার খুব কাজে এসেছিল। আমি ক্রমশ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরাগী হয়ে উঠতে থাকি এই বইয়ের মধ্য দিয়ে। এসব কিছুতে তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথনের মাধ্যমেই তাঁর কাছে আমার ছাত্রত্ব লাভ। সে কথা লিখতে দরকার আরও কিছুটা বেশি সময়। দরকার তাঁকে হারানোর বেদনা থেকে আরও কিছুটা দূরে যাওয়া। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি তাঁর লেখা বইগুলোর কথা স্মরণ করে। বইগুলোর নামকরণ থেকেও বোঝা যাবে বাঙালি জাতিসত্তা, বাঙালির আত্মপরিচয়, বাংলাভাষা চেতনা তাঁর সত্তার কেন্দ্রের বিষয়।

নজরুল ইসলাম (১৯৬৯), Bengali Muslim public opinion as reflected in the Bengal press, 1901-1930 (১৯৭৩), আমাদের মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন (১৯৮৪), বাংলাদেশ: বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে (১৯৯০), আবহমান বাংলা (১৯৯৩), আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার উদ্বোধন ও বিকাশ (১৯৯৪), সময়ের মুখ তাহাদের কথা (১৯৯৭), শিখা সমগ্র (২০০৩), নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০৪), নিবেদন ইতি পূর্বখণ্ড (২০০৫), নিবেদন ইতি উত্তরখণ্ড (২০০৭)।

সম্মাননা পুরস্কার পেয়েছেন জাতীয় একুশের পদক (১৯৮১), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৯), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৩) ইত্যাদি।