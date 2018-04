“Fascism psychologically far sounder than any hedonistic conception of life...Whereas Socialism, and even Capitalism in a more grudging way, have said to people “I offer you a good time,” Hitler said to them, “I offer you struggle, danger, and death,” and thus a whole nation flings itself at his feet ... We ought not to underrate its emotional appeal.—জর্জ অরওয়েল।

সারসংক্ষেপ

‘জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি’—এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ‘ইসলামিক স্টেট’। ইসলামিক স্টেট ইসলামি জঙ্গিবাদের মূর্ত প্রতীক। এই ধর্মীয় আন্দোলনের আবির্ভাব কী কারণে হলো, কেন এত বর্বরতা দিয়ে সে তার আদর্শকে প্রকাশ করছে এবং তার ভবিষ্যত্ কী—এই দিকগুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। ‘ইসলামিক স্টেট’-এর উত্থানের চারটি কারণ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। একটি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা। তবে সেটি মুখ্য কারণ নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোকে খুঁজতে হলে তিনটি দিককে এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। একটি মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি, দ্বিতীয়টি মার্কিন আধিপত্যবাদ এবং নিওকনভিত্তিক তার বৈদেশিক নীতি এবং তৃতীয়টি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সংকট। ইসলামি জঙ্গিবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাকে একচেটিয়াভাবে দোষারোপ করে আত্মতৃপ্তি পাওয়া সে কারণে কোনো কাজের কথা নয়। ওই সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোকে দূর করাই হচ্ছে জঙ্গিবাদের একমাত্র সমাধান।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

‘ইসলামিক স্টেট’, জাতিরাষ্ট্রের সংকট, মার্কিন আধিপত্যবাদ, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি, শিয়া-সুন্নি বিভেদ, লিও স্ট্রস, ইসলামিক জঙ্গিবাদ, জিহাদি আদর্শ।

প্রাক্-কথন

এই লেখাটি ‘ইসলামিক স্টেট’ নামে একটি ধর্মীয় আন্দোলনের ওপর। কিন্তু একচেটিয়াভাবে তার ওপর কেবল নয়। এখানে আরও রয়েছে রাজনৈতিক ইসলামের ভবিষ্যত্ নিয়ে কিছু সার্বিক আলোচনা। সাম্প্রতিক কালে ‘ইসলামিক স্টেট’ সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কী নাটকীয়ভাবে সিরিয়া ও ইরাকের কিছু অংশ দখল করে নিয়ে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের দিকে এই ‘ইসলামিক স্টেট’-এর জন্ম হলো সেটি আমরা স্থানীয় খবরের কাগজ বা বিদেশি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে পেয়েছি। এপ্রিলের পর ১০ জুন ২০১৪ সালে ইসলামিক রাষ্ট্রের যোদ্ধারা ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর মসুল (২০ লাখ অধিবাসী) দখল করে নেয়। এরপর তাদের অধীনে আসে তিকরিতসহ অন্যান্য আরও কিছু শহর এবং অঞ্চল। প্রায় একই সময়ে সিরিয়ায় ‘আরব বসন্তের’ ঢেউ লাগে এবং সেখানেও শুরু হয় সরকারবিরোধী অভ্যন্তরীণ সংঘাত। তারই সুযোগ নিয়ে নানা জঙ্গিবাদী ইসলামি সংগঠন জিহাদে যোগ দেয়। রাকা, আলেপ্পো, হোমস পালমিরার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিয় শহরগুলো দ্রুত তাদের দখলে এলে এসব দখলকৃত অঞ্চল নিয়ে ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ আরও বৃহত্ ও শক্তিশালী হয়।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই খিলাফত নানা চরাই-উতরাই পার হয়ে অবশেষে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়। সেটি ঘটেছিল প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের কারণে। তা ছাড়া তার অবসানে আরও ভূমিকা রেখেছিল কামাল আতাতুর্ক, যিনি তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে আমরা সামান্য ভাবতে পারি না। অনেকে তাঁকে ওই হারিয়ে যাওয়া খিলাফতের মূর্ত রূপ হিসেবে দেখে। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ ও গৌরবময় যুগে ফিরে যাওয়ার যতটুকু সম্ভাবনা তারা স্বপ্নে ভেবেছে সেটি তাঁর মধ্য দিয়ে সম্ভব বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই ইসলামিক স্টেটের খলিফা হলেন আবু বকর আল বাগদাদী। তিনি একজন ইরাকি এবং কোরেশি বংশ (অর্থাত্ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশ) থেকে আগত। ইসলামের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান আছে বলে আমরা জানি এবং শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতি এবং একজন বিশেষ তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর পরিচিতির কারণে এই রাষ্ট্রের প্রতি অনেকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্যোজাত এই ‘ইসলামি রাষ্ট্রের’ ভিতকে শক্ত করা। কারণ ওই রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা ইসলাম ধর্মের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পৃক্ততা অনুভব করে। ফলে প্রায় ১০০ বছর পর (খিলাফতের শাসন শেষ হয় ১৯২৪ সালে) ‘পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের’ অধীনে বাস করা তাদের জন্য বিশেষভাবে গৌরবময়। তা ছাড়া গোটা বিশ্বে ইসলামি শরিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে জিহাদি আহ্বান সম্পর্কে আমরা জানি সেটিও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নানা দেশের মুসলিম যোদ্ধারা এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এই আনুগত্যের মধ্যে আরও রয়েছে বিশেষ আবেগ। কারণ ইসলামিক স্টেটের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী এবং ইউরোপীয় দেশের তাঁবেদার হিসেবে সিরিয়া ও ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারকে উত্খাত করা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার সংকল্পও তাদের সহিংস সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। অনেক মুসলিম যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে সিরিয়া ও ইরাকে গেছে যুদ্ধে অংশ নিতে। বাংলাদেশ থেকেও বেশ কিছু তরুণ সিরিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রের হয়ে সংগ্রামে ব্রত আছে বলে আমরা জানি। সেরান্তিনী নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান আইএস নেতা দাবি করেছেন কেবল এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য দেখানো একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট নয়। একই সঙ্গে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য দেখানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, যাকে আরবি ভাষায় বলা হয় বায়া। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে মৃত্যু হলে জাহিল হিসেবে মৃত্যু হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। কেবল তিনিই নন, ‘ইসলামিক স্টেট’-এর আরও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই একই ধারণা পোষণ করেন। তার অর্থ হচ্ছে ১৯২৪ সালে খিলাফতের পর ৯২ বছরে যেসব মুসলমান মারা গেছে তারা জাহিল হিসেবে মারা গেছে বলে আমাদের ধরে নিতে হবে (দেখুন: গ্রাহাম উড ২০১৫)। তবে এমনও হতে পারে যে তাদের মন খিলাফতের আহ্বানে আন্দোলিত হয়েছিল। কিন্তু হলেও ‘ইসলামিক স্টেটের’ মতো কোনো এজেন্সি বা বাহক না থাকায় তাদের অনুভূতি বাস্তব রূপ নেয়নি।