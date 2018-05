পুঁজিবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন

দিস চেঞ্জেস এভরিথিং: ক্যাপিটালিজম ভার্সেস দ্য ক্লাইমেট—নাওমি ক্লাইন, সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, নিউইয়র্ক, ২০১৪। পৃ. ৫৬৪। আইএসবিএন: ৯৭৮-১-৪৫১৬-৯৭৩৯-১



‘Our economic system and our planetary system are now at war.’

Naomi Klein, This Changes Everything, p. 21.



ভূমিকা



মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রতিবছর তার আগের বছরের রেকর্ড ভেঙে বেড়েই চলেছে। ২০১৬ সালও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ১৮৮০ সালে তাপমাত্রা সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ২০১৬ সালই সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।১ অবশ্য ২০০০ সালের পর থেকে প্রতিবছরই তার আগের বছরের রেকর্ড ভেঙে উষ্ণতম বছর হিসেবে হাজির হয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বেড়েছে।২ কিন্তু গত বছরের গবেষণার ফলাফল ধরে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে অ্যান্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডের বরফ আগের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে বেশি দ্রুততায় গলবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও আগের প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাবে।৩ শিল্পবিপ্লবের পর থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ধরা হয় শীর্ষ বিন্দু। তাপমাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে তার প্রভাব মোকাবিলা করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা যে তার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, সেটা শুধু বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদীরাই বলছিলেন না, বিশ্বব্যাংকই বলছিল, বৈশ্বিক তাপমাত্রা একুশ শতকের শেষ নাগাদ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে, ফলে চরম দাবদাহ হবে, বৈশ্বিক খাদ্য মজুত কমে যাবে, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল, পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেলে জলবায়ু অভিযোজন সম্ভব নয়।৪ ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সম্পাদিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে, কিন্তু কোনোভাবেই যেন ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রান্ত না হয়। এই চুক্তি বাস্তবায়নের ভবিষ্যত্ নির্ভর করছে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না এর ভবিষ্যত্ কী হতে চলেছে। কারণ, তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার যে লক্ষ্য, তা বরাবরই রাজনৈতিক পছন্দের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল থেকে শুরু করে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অব্দি পৃথিবীর সব দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানুষ ও পৃথিবীর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এবং যথারীতি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার লক্ষ্যকে রাজনৈতিক হাস্যরসের অংশে পরিণত করেছে।

৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পৃথিবী কেমন হবে, তা নিশ্চিত করে এখনো বিজ্ঞানীরা কিছু বলতে পারছেন না। তবে সবচেয়ে ‘সুখকর’ চিত্রটাও হবে ধ্বংসাত্মক। জাতিসংঘের আন্তসরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেলের (আইপিসিসি) চতুর্থ ও পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, একুশ শতকের শেষভাগ নাগাদ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার কিংবা ২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং সামনের শতাব্দীগুলোতে আরও কয়েক মিটার বাড়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। এ রকম অবস্থায় কিছু দ্বীপরাষ্ট্র পুরোপুরি ডুবে যাবে। যেমন মালদ্বীপ ও টুভ্যালু এবং অসংখ্য দেশ যেমন ইকুয়েডর, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ও উত্তরাঞ্চলের অনেকাংশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত হবে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটবে।৫ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আসন্ন বিপদের অন্যতম ভুক্তভোগী বাংলাদেশ।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। নাওমি ক্লাইন দিস চেঞ্জেস এভরিথিং বইয়ে সেই চ্যালেঞ্জটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এমন সব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেননি। মানবসভ্যতার অন্যতম বড় এই সংকট বিদ্যমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা খুব জরুরি। কারণ, এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করছে আমরা এই সংকট মোকাবিলা করে কোন পর্যন্ত যেতে পারব। এ বাস্তবতাই ক্লাইনের এই বইয়ের পাঠকে আবশ্যক করে তুলেছে।

কে এই নাওমি ক্লাইন?

নাওমি ক্লাইন একজন পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক, কলামিস্ট ও লেখক। তিনি বিখ্যাত মার্কিন হারপার’স ম্যাগাজিনের প্রদায়ক সম্পাদক এবং দ্বিসাপ্তাহিক রোলিং স্টোন ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক। তিনি দ্য নেশন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখক, যেটা নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সিন্ডিকেট। উল্লেখযোগ্য আরও যেসব প্রকাশনায় তিনি লেখেন, তা হলো দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস, দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল, এল পাস, লাস্প্রেসো এবং দ্য নিউ স্টেটসম্যান। জলবায়ু-সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক তৃণমূল আন্দোলন 350.org-এর তিনি পরিচালক সভার সদস্য। তিনি দ্য নেশন ইনস্টিটিউটের পুফিন ফাউন্ডেশন রাইটিং ফেলো এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের সাবেক মিলিব্যান্ড ফেলো। সাংবাদিকতায় অনেক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। কানাডার নভো স্কশিয়ায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব কিংস কলেজ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অব সিভিল ল প্রদান করেছে।

তাঁর আলোচিত বই দিস চেঞ্জেস এভরিথিং ২০১৪ সালে নন-ফিকশন ক্যাটাগরিতে হিলারি ওয়েস্টন রাইটার্স ট্রাস্ট পুরস্কার লাভ করে। ২০১৪ সালে সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান পাওয়া বইটি নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০১৪ সালের উল্লেখযোগ্য ১০০টি বইয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া একই বছর প্রকাশিত বহু তালিকায় সর্বোত্তম বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০টির বেশি ভাষায় অনূদিত এই বই পেন লিটেরারি অ্যাওয়ার্ডসের স্বল্প তালিকায় মনোনীত হয়েছে।

নাওমি ক্লাইনের প্রথম বই নো লোগো: টেকিং অ্যাইম অ্যাট ব্র্যান্ড বুলিজ আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার নির্বাচিত হয়েছিল। ২৫টির বেশি ভাষায় অনূদিত এই বইয়ের ১০ লাখের বেশি মুদ্রিত কপি বিক্রি হয়েছিল। নিউইয়র্ক টাইমস এই বইকে ‘আন্দোলনের বাইবেল’ বলে আখ্যায়িত করেছিল। ২০১১ সালে টাইম ম্যাগাজিন ১৯২৩ সাল থেকে প্রকাশিত ১০০টি সেরা বইয়ের তালিকায় এটিকে স্থান দিয়েছিল।

ক্লাইনের অন্যতম বিখ্যাত বই শক ডকট্রিন: দ্য রাইজ অব ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম। বইটি ২০০৭ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের স্বীকৃতি পায়। ৩০টির বেশি ভাষায় প্রকাশিত বইটির ১০ লক্ষাধিক মুদ্রিত কপি বিক্রি হয়েছিল।