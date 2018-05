ইতিহাসের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্-কথন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ বছর পূর্তি হতে আর মাত্র চার বছর বাকি। একটি জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পালাবদলের প্রধানতম কেন্দ্র হিসেবে গত ছিয়ানব্বই বছরে তার অর্জন ও বিসর্জনের তালিকা অনেক দীর্ঘ। কিন্তু তার অতীতের বিপুলতর সাফল্য এবং বর্তমানের পাহাড়ভারী জরাগ্রস্ততার উত্স ও কারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ও গবেষণামূলক আলোচনার পরিমাণ লজ্জাজনকভাবে কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যা বড়জোর এক কুড়ি। ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষাপরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত করে কয়েকটি বই লেখা হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লেখার প্রথম প্রয়াস ছিল ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ড. এম এ রহিমের The History of The University of Dacca (১৯৮১) বইটি১। এই বইতে বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ষাট বছরের একাডেমিক ও অবকাঠামোগত বিকাশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, বিশ্লেষণ ছিল সামান্য, তথ্যগত অনেক দুর্বলতাও আছে। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ পর্যন্ত প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতার সংকলন২। এই সংকলন অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। তবে এই বইয়ের সবচেয়ে বড় তাত্পর্য হলো, এটি আমাদের উচ্চশিক্ষাদর্শনের ব্লুপ্রিন্ট, উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগত পরিবর্তন বোঝার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ উত্স। ব্যক্তি উদ্যোগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড় ভলিউমে কাজ করেছেন রতন লাল চক্রবর্ত্তী। প্রাথমিক উত্স ও দুষ্প্রাপ্য দলিলাদি ব্যবহার করে তিনি রচনা করেছেন ৪৪৭ পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রন্থিত ইতিহাস৩, ১১৮৮ পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১)৪, ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ (১৯২১-২০০০)৫ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ১৯২১-১৯৫২৬। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুমে আকর-উেসর যে স্বর্ণখনি অযত্নে-অবহেলায় পোকার খাবার হচ্ছে, তার সদ্ব্যবহার রতন লাল চক্রবর্ত্তীর মতো আর কোনো গবেষক করতে পারেননি। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান দুই কান্ডারি নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী৭ লেখার কৃতিত্ব তাঁর। এসব জীবনীতে পুরোনো পত্রিকা ও দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও প্রামাণ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনের বর্ণনা ও ছবি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন আয়শা বেগম৮। রঙ্গলাল সেন ও রফিকুল ইসলাম লিখিত বই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন কিন্তু পুরোপুরি গবেষণানির্ভর নয়৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের ইতিহাস রচনার প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে।১০ এর বাইরে প্রকাশিত হয়েছে কালপঞ্জি ধরনের কয়েকটি বই।১১ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জীবনী, আত্মজীবনী ও সাক্ষাত্কার, স্মৃতিচারণামূলক রচনা, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ স্মারকগ্রন্থ— এসবের পরিমাণ বিশাল। তবে এসব তো ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদান মাত্র। উচ্চশিক্ষা-সম্পর্কিত কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে১২, যেগুলোতে আবশ্যিকভাবে এসেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। কিন্তু জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান; রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ষণক্ষেত্র এই প্রতিষ্ঠানের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত্ নিয়ে সামগ্রিক কোনো গবেষণা হয়নি। ২০১৬ সালে এসে এই খরা কিছুটা হলেও কেটেছে। পতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমা প্রকাশনের কল্যাণে এক বছরেই আমরা পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তিনটি গবেষণাগ্রন্থ। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে বেরিয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত University of Dhaka : Making Unmaking Remaking শীর্ষক ইংরেজি সংকলনগ্রন্থ, ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে সৈয়দ আবুল মকসুদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা নামের বই। বছর শেষে বেরিয়েছে একই লেখক লিখিত এই বইয়ের সম্পূরক স্যার ফিলিপ হার্টগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শীর্ষক বই। প্রথম বইটির শিরোনামই বেশ ইঙ্গিতবহ। এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনবদ্য ইতিহাস, এর পতিত হওয়ার দুঃখজনক কারণ ও পুনরুজ্জীবনের রূপরেখা আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বিতীয় বইটি প্রাথমিক উত্স ব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের প্রথম দুই দশকের ‘অনুসন্ধানমূলক’ আলোচনার প্রয়াস। এই বইয়ের জন্য কৃত গবেষণার একটি বর্ধিত ফলাফল হলো তৃতীয় বইটি। এই তিনটি বই একসঙ্গে পাঠ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক শ বছরের বিবর্তনের একটা স্বচ্ছ রেখা ফুটে ওঠে। বইগুলোতে আলোচিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করে আমরা প্রথমে বাংলা বই দুটি এবং তারপর ইংরেজি সংকলনগ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা

সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রথমা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১.

তত্কালীন পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি সর্বপ্রথম তোলেন ‘মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স’-এর অনারারি জয়েন্ট সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সাহেবজাদা আফতাব আহমেদ খাঁ। ১৯০৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের বিশতম অধিবেশনে তিনি এই দাবি করেন। চার বছর পর ১৯১০ সালে তত্কালীন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে পরিষদ সদস্য বাবু অনঙ্গ মোহন সাহা ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হাইকোর্ট স্থাপনের দাবি তোলেন। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট ‘পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি’ ও ‘প্রাদেশিক মুসলিম লীগ’ লেফটেন্যান্ট গভর্নর হেয়ারকে বিদায় ও নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সি বেইলিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানায়। একই বছর ৮ অক্টোবর বেইলি লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিলেও বঙ্গভঙ্গ রদ-পরবর্তী আহত মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি নিজেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক সরকারি ঘোষণা আসে। ২৭ মে রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।১৩

ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণাটি কার মস্তিষ্কপ্রসূত, কার দাবি সরকারকে বেশি প্রভাবিত করেছিল, এ নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্নমত আছে। অনেক গবেষকই তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই মুসলিম নেতাদের এই কৃতিত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ড. সুফিয়া আহমেদ দাবি করেছেন, নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সাল থেকেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন।১৪ ড. আবদুর রহিম বলেছেন, মুসলিম প্রতিনিধিদল হার্ডিঞ্জের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানিয়েছিলেন।১৫ বর্তমান গ্রন্থের লেখকও একই মত পোষণ করেছেন। তথ্যসূত্রের উল্লেখ ছাড়াই তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান নেতারা ‘আঘাত পান ও হতাশ হন। তাঁরা তখন দাবি জানান ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। মুসলমান নেতাদেরও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ সরকার নীতিগতভাবে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে।’ (পৃ. ২৯)

কিন্তু ইতিহাসের ভিন্ন এক বয়ানও আমাদের সামনে হাজির করেছেন গবেষক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। তথ্যপ্রমাণসহ তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, ১৯১২ সালে হার্ডিঞ্জের ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ ঢাকার মুসলমান নেতা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করছিলেন। পূর্বোল্লিখিত আফতাব আহমেদ ও অনঙ্গ মোহনের দাবির পক্ষে তাঁরা কোনো বক্তৃতা-বিবৃতিও দেননি। বরং, ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ যে সভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। এমনকি ১৯১১ সালেও (১৫ ও ১৭ মার্চ) তিনি তাঁর বাসভবনে সভা করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং অন্য প্রদেশের মুসলমানদের সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এই সভাতেই সলিমুল্লাহকে সভাপতি করে গঠিত হয় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ‘পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক চাঁদা কমিটি’। তাঁর প্রধান রাজনৈতিক সহযোগী নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সভায় প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম ভারতের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, পূর্ববঙ্গ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত নয়। চাঁদা তোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রধান কর্মযোগী। ১৯১১ সালের মার্চের পরে তিনি মাওলানা শওকত আলিসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকার চাঁদা (নগদ আদায় ও প্রতিশ্রুত) সংগ্রহ করেন। মুসলমান নেতারা যে আলীগড়-চিন্তায় অভিভূত ছিলেন তার প্রমাণ হলো, ১৯১২ সালের ২০ ডিসেম্বর আটটি দাবি-সংবলিত মুসলিম নেতাদের যে পত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পাঠানো হয় তাতে পূর্ববঙ্গের শিক্ষা উন্নতিসংক্রান্ত কয়েকটি দাবি থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উল্লেখ ছিল না। ফলে, মুসলিম নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মত গবেষণাসিদ্ধ নয়।১৬

২.

১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি ঘোষণা আসার পর প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও উকিল শ্রেণি এর বিরোধিতা শুরু করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে এই উদ্যোগকে ‘অভ্যন্তরীণ বঙ্গ-বিভাগ’ হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেন। বিরোধিতাকারী অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি, ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, পেয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা চরণ মজুমদার। ঢাকার হিন্দু নেতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী আইনজীবী ও সাবেক পৌরসভা চেয়ারম্যান আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু প্রমুখ। বিরোধিতাকারী কংগ্রেসপন্থী মুসলমান নেতাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, মাওলানা আকরম খাঁ, মৌলবি আবুল কাসেম, বিহারের মৌলবি লিয়াকত হোসেন।১৭

কোনো তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখানো ছাড়াই বর্তমান গ্রন্থের লেখক বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম হলো ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতাকারীদের কেউ কেউ নিজেদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথও বোলপুরে একটি ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জাল বুনছেন’। পূর্ববঙ্গ তাঁর আয়ের উত্স হলেও পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁর কোনো দরদ ছিল না। এসেছেন মাত্র দুবার, ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট নিতেও আসেননি। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট নিজে গিয়ে গ্রহণ করেছেন। এ রকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপনের পর লেখক তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ‘ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতার কারণ সহজেই বোঝা যায়।’ (পৃ. ৫৮) এসব মন্তব্যের পক্ষে লেখক কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭-০৮ সাল নাগাদ তিনি ‘আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সংকীর্ণ জাতীয়তার ঊর্ধ্বে’ উঠতে পেরেছেন বলে মনে করা হয়।১৮ তাঁর সেই সময়ের বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখিতেও সেই ছাপ পাওয়া যায়। যেমন ১৯০৮ সালে কংগ্রেসের পাবনা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন,

মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্য-বশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক, ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি।১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার এক বছর আগে লিখিত ‘হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন,

...যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়।...হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।২০

রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন, এখনো পর্যন্ত কোনো গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়নি। ১৯১২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে কলকাতা, ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কমপক্ষে ১১টি সভার কথা উল্লেখ করেছেন ড. আবদুল্লাহ।২১ এসব সভার কোনোটিতে রবীন্দ্রনাথ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতি পাঠিয়েছেন তার কোনো প্রমাণ নেই।

এখানেই শেষ নয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কোনো গবেষণার২২ উল্লেখ না করেই তিনি মন্তব্য করেছেন, ‘বিশ্বভারতী ধাঁচের শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রগঠনকারী মানুষ তৈরিতে সক্ষম নয়। শিক্ষা বিষয়টির সঙ্গে মান জড়িত। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সেই মানের প্রশ্নে আপসহীন। রবীন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরি করতে পারে—সুযোগ্য প্রশাসক ও বিজ্ঞানী নয়।’ রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রধান পরিচয় হলো তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা এখনো প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে বর্তমান লেখক যেখানে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভারতের ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বভারতীর স্থান একাদশ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার কালে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতা ছিল উত্তুঙ্গে। মুসলমান সমাজে তখন তিনি গৃহীত হননি। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকীকরণের চূড়ান্ত ঘটে। তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয় তথাকথিত জাতীয় সংহতি টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে। কিন্তু বাঙালির ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে তিনি হয়ে ওঠেন ‘সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তি’।২৩ ১৯৭১ সালে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যেমন মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিনাশ ঘটেনি, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাও কমজোর হয়নি। সেই প্রবণতার একটি ‘বাজারে’ প্রোপাগান্ডা হলো, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান ‘অনুসন্ধানমূলক অভিসন্ধর্ভে’র লেখকও সেই প্রোপাগান্ডাতে অংশ নিয়েছেন।