কেন্ডেল জেনার থেকে জেমিনাই, প্যারিস ফ্যাশন উইকে আলো ছড়ানো একঝাঁক তারকা

রয়া মুনতাসীর
ফরাসি প্যারালিম্পিক স্কি চ্যাম্পিয়ন মারি বোশে পরেছেন লন্ডনভিত্তিক ব্রিটিশ ফ্যাশন ব্র্যান্ড সাফিয়ার পোশাক।
তরুণ মার্কিন অভিনেত্রী আরিয়ানা গ্রিনব্লাট পরেছেন হেলেন অ্যান্থনি ব্র্যান্ডের পোশাক।
ইতালির অলিম্পিক স্বর্ণপদকজয়ী হাই জাম্পার জানমারকো তামবেরি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটেছেন জর্জিও আরমানির পোশাকে। পোশাকটিত ফুটে উঠেছে ইতালীয় ফ্যাশনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা।
ব্রাজিলীয় মডেল লুমা গ্রোথে হেঁটেছেন মার্কিন ডিজাইনার ক্রিশ্চিয়ান সিরিয়ানোর নকশা করা পোশাকে।
হলিউড অভিনেত্রী গিলিয়ান অ্যান্ডারসন বেছে নিয়েছেন লেবানিজ ডিজাইনার সাঈদ কোবেইসির গাউন।
জার্মান সুপারমডেল হাইডি ক্লুমের উপস্থিতি নজর কেড়েছে। পরেছেন রাইসা ভেনেসা ব্র্যান্ডের পোশাক।
থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নিচ্চা মঞ্চে ওঠেন থাই ব্র্যান্ড অ্যাওয়েক মোডের নকশা করা পোশাক পরে।
থাই গায়ক ও অভিনেতা নোরাউইত তিতিচারোয়েনরাক পরিচিত ‘জেমিনাই’ নামে। পরেছেন হেলেন অ্যান্থনির পোশাক। রানওয়েতে হেঁটেছেন প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিতে।
ফরাসি অভিনেত্রী ফিলিপিন লওয়া বলিও তাঁর স্বভাবসুলভ আভিজাত্য নিয়ে হাজির হন গ্রিক ফ্যাশন হাউস মনটের পোশাকে।
মঞ্চে দেখা যায় থাই-ব্রিটিশ অভিনেতা, গায়ক ও মডেল রেবেকা প্যাট্রিশিয়া আর্মস্ট্রংকে, তিনি পরেছিলেন ইতালির বিখ্যাত ব্র্যান্ড এরমান্নো শেরভিন্নোর নকশা করা পোশাক।
হলিউড অভিনেত্রী আজা নাওমি কিং হাঁটেন লেবানিজ ডিজাইনার জর্জেস চাকরার পোশাক পরে।
ভায়োলা ডেভিস শোতে অংশ নেন লোরা ম্যুরের পোশাকে।
মার্কিন অভিনেত্রী অ্যান্ডি ম্যাকডোওয়েল হেঁটেছেন হেলেন অ্যান্থনির পোশাকে।
ব্রিটিশ-ভারতীয় অভিনেত্রী সিমোন অ্যাশলে ছিলেন লেবানিজ ডিজাইনার এলি সাব কতুরের পোশাকে।
মার্কিন অভিনেত্রী ইভা লংগোরিয়ার প্রাণবন্তভাবে উপস্থিত ছিলেন বালিকিনা ব্র্যান্ডের পোশাকে।
নজর কাড়েন মার্কিন সুপারমডেল কেন্ডাল জেনার। তিনি ছিলেন ইতালীয় লাক্সারি ডিজাইনার জামবিতো রসির কাস্টম পোশাকে।