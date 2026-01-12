দিনের সবচেয়ে জরুরি, অথচ অবহেলিত ১২ অভ্যাস

জীবনযাপন ডেস্ক

ঘুম থেকে উঠে সবার আগে ১ গ্লাস পানি খান

হাঁটুন বা ব্যায়াম করুন। শারীরিক পরিশ্রম করুন। এককথায়, ‘মুভ ইয়োর বডি’

শরীরে ১০ মিনিটের জন্য হলেও রোদ লাগান

‘না’ বলতে শিখুন। না হলে মানুষ আপনাকে ব্যবহার করবেই

কষ্ট, রাগ, ভয়, হতাশা, আনন্দ, আতঙ্ক, আশাবাদ চিনতে পারলে সামাল দেওয়া সহজ হয়

আমি কি ঠিক পথে আছি? নিজেকে প্রতিদিন নৈতিকতার মানদণ্ডে দাঁড় করান

দিনে অন্তত ১০ মিনিট কিছুই করবেন না। না ফোন ধরবেন, না অন্য কোনো কাজ

আপনার যা আছে, তার মূল্যায়ন করুন। কৃতজ্ঞতার চর্চা করুন। ধন্যবাদ দিন। ভুল বুঝতে পারলে সবার আগে ‘সরি’ বলুন

কোন কাজগুলো আপনি আর করবেন না, এ রকম একটা ‘নো লিস্ট’ রাখুন। হতে পারে সেটা সপ্তাহে এক দিনের বেশি বাইরে খাওয়া বা হুট করে রেগে যাওয়া অথবা চট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া

ঘুমের বিছানায় ফোন নয়, বই নিয়ে যান

প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যান, একই সময়ে উঠুন। প্রতিদিন নিজেকে একটু একটু করে নিয়ন্ত্রণ করুন

সপ্তাহ শেষে ফিরে তাকান। নিজেকে মূল্যায়ন করুন

সূত্র: কি ফর সাকসেস

