ফ্যাশনে যেভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে সাপের নকশা

জীবনযাপন ডেস্ক

গয়নায় সাপের নকশা চলতি ধারায় থাকলেও এর প্রচলন বহু আগে। ছবিতে সামান্থা রুথ প্রভু।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

তামান্না ভাটিয়ার গলায় ঝুলছে হীরা আর দামি রত্নখচিত সাপ।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বুলগারির সার্পেন্টি সংগ্রহ সাপের নকশাকে স্থায়ী প্রতীকে পরিণত করেছে, যা মূল্যবান রত্ন দিয়ে সাজানো। ছবিতে বুলগারির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

হুমা কোরেশির ঘড়িটি দেখুন।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সাপের নকশা বহু পুরোনো এবং এটি বিলাসিতা ও আভিজাত্যের প্রতীক।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ভাইপার নেকলেস, ব্রেসলেট আর আংটিতে জেন্ডায়া।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

তৃপ্তি দিমিত্রির হাতের ঘড়িটি মনে হচ্ছে চিকন প্যাঁচানো একটি সাপ।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ইশা আম্বানির গলার নেকলেসটি খেয়াল করুন।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সাপের চামড়ার প্রিন্টের পোশাক, যেমন ড্রেস, ব্লাউজ, শার্ট ইত্যাদিও ফ্যাশনেবল ও আকর্ষণীয়।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সাপের নকশার ব্যাগ, মানিব্যাগ, জুতা ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ফ্যাশন ধারায় যুক্ত হয়েছে।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

যাঁরা নখ রাঙাতে পছন্দ করেন, সাপের প্রিন্ট তাঁদের কাছেও জনপ্রিয়।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বাজারে সাপের প্রিন্টের আলগা নখের চলও আছে।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

তারকা থেকে ধনী ফ্যাশনিস্তা ও ফ্যাশন–সচেতন সাধারণ তরুণী—সবার কাছেই সমান জনপ্রিয় সাপের সংগ্রহের অলংকার।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

বাদ যাননি অ্যান হ্যাথওয়েও।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০২৫ সালকে বলা হচ্ছে সাপের ফ্যাশনের বছর।

ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
