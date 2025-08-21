ভাই আরিয়ানের অনুষ্ঠানে কী পরে আলোচনায় সুহানা খান?

জীবনযাপন ডেস্ক
গতকাল ২০ আগস্ট ভারতের মুম্বাইয়ের যশ রাজ স্টুডিওতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজের প্রথম টিজার। তবে এতে আলো ছড়িয়েছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান।
এর নির্মাতা বলিউড তারকা শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান। এটাই তাঁর প্রথম কাজ।
এ অনুষ্ঠানের সূত্র ধরেই শাহরুখ ও আরিয়ানের মধ্যে একাধিক বিষয়ে দারুণ মিল নিয়ে চলছে নানা আলোচনা।
তবে অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে শাহরুখ-কন্যা সুহানা খানের লুক। গতকাল রাতে ইনস্টাগ্রামে সেই অনুষ্ঠানের ছবি দিয়ে সুহানা লিখেছেন, ‘বিগ ব্রাদার্স বিগ ডে’।
সুহানা খানের সাজজুড়ে ছিল কালোর ছোঁয়া। কালো রঙের ফিটেড স্কার্টের ওপর সুহানা খান পরেছেন কালো ক্রোশেট টপ।
তাঁর সাজে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে ফুলেল মোটিফের হল্টার নেক টপটি।
ব্যাগটি শ্যানেলের।
নো মেকআপ লুকেই নজর কেড়েছেন সুহানা, ঠোঁটে নুড পিংক রঙের লিপস্টিক।
গয়নার ক্ষেত্রেও বেশ ছিমছাম শাহরুখ-কন্যা। কানে সোনালি রঙের হুপস, হাতে ঘড়ি ও ব্রেসলেট আর আঙুলে আংটি।
কালো শার্টের ওপর কালো কোট পরেছিলেন আরিয়ান খান।
আরিয়ান খানের সিরিজের নাম লেখা পপকর্ন হোল্ডার হাতে বোন সুহানা খান।