প্যাস্টেল পিঙ্কে পূজা চেরী

জীবনযাপন ডেস্ক

২৫ জানুয়ারি রাতে নিজের ফেসবুক পেজে অনেকগুলো নতুন ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী পূজা চেরী।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

যে ছবি দেখে তাঁর ফলোয়াররা লাভ-লাইক রিঅ্যাকশন দিচ্ছেন।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

পূজা চেরীর পরনে ছিল ফ্যাশনহাউস আনজারার প্যাস্টেল পিঙ্ক লেহেঙ্গা।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

ব্লাউজের পুরোটা হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, সিকুইন, পুঁতি আর থ্রেডওয়ার্কের নকশা। নিচের দিকের কাটেও আছে বৈচিত্র্য।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

খাটো হাতার ব্লাউজের ঝরনা স্টাইলে পুঁতি ঝুলিয়ে রাখা আছে। পেছনের দিকে ডিপ কাট আউট নকশা পোশাকটিকে আরও করেছে সেনসেশনাল।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

স্কার্টের ওপর দিকে ব্লাউজের মতোই একই ধরনের নকশা রেখে নিচের অংশ পুরোপুরি কারুকাজহীন ফ্লো-ই রাখা হয়েছে। লেহেঙ্গার কাপড় দিয়েই তৈরি হয়েছে চিকন ঢেউখেলানো দোপাট্টা।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

পোশাকের সঙ্গে মিল রেখেই মেকআপে গোলাপি ও প্লাম টোনের আইশ্যাডো ব্যবহার করা হয়েছে।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

হালকা ব্লাশ করা ত্বক আর ঠোঁট সাজানো হয়েছে ডিপ রোজ কালারে। লো বান চুলের সামনের দিকে কয়েকটা আলাদা করে রাখা।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে

বিয়েবাড়ির দাওয়াত, রেড কার্পেট, ককটেল নাইট বা রিসেপশন অনুষ্ঠানে এমন লুক যে কারও নজর কাড়তে পারে।

পূজা চেরী | ছবি: ফেসবুক থেকে
