কেমন ছিল পৌষ উৎসবের ফ্যাশন শোর রানওয়ে

সুরাইয়া সরওয়ার
১৩ ডিসেম্বর রাজধানীর গুলশান লেক পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌষ উৎসব। উৎসবটি সম্মিলিতভাবে আয়োজন করেছে গুলশান সোসাইটি ও ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ (এফডিসিবি)। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশীয় শাড়ি নিয়ে ফ্যাশন শো।
ডিজাইনার শাহরুখ আমিনের নকশায় ডাই করে প্রিন্ট করা শাড়িতে দেখা গেছে সবুজ রঙের বিভিন্ন শেড; সঙ্গে ছিল লাল ও মেরুন রঙের ছোঁয়া।
ফ্যাশন ডিজাইনার লিপি খন্দকারের শাড়িগুলো ফ্ল্যানেল কটন ও খাদি কাপড় দিয়ে তৈরি।
রাজশাহী সিল্কের শাড়িতে কাঁথা স্টিচ, প্রাকৃতিক ইন্ডিগো, শিবোরি ডাই ও প্রিন্টের সংমিশ্রণ—এসবই আছে ডিজাইনার শৈবাল সাহার সংগ্রহে।
‘গোল্ডেন আওয়ার’ থিম মাথায় রেখে খাদির শাড়ি ডিজাইন করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ইমাম হাসান।
প্রাকৃতিক ডাইয়ের শাড়ি ছিল ফারহানা রিপার সংগ্রহে।
ফারহানা এ আহসানের সংগ্রহে ছিল বিভিন্ন নকশার টাঙ্গাইল শাড়ি।
ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশের (এফডিসিবি) প্রেসিডেন্ট ও স্টুডিও মায়াসিরের স্বত্বাধিকারী ডিজাইনার মাহিন খানের সংগ্রহের নাম ছিল ‘আমার প্রজাপতি সুন্দরী’। সিরাজগঞ্জের তাঁতের শাড়িতে ন্যাচারাল ডাই ও টাই ডাই করা হয়েছে এই সংগ্রহের শাড়িগুলো। আরামদায়ক জ্যাকেট ব্লাউজ ছিল সংগ্রহে। স্টুডিও মায়াসিরে তৈরি মাথার ব্যান্ড, কানের দুল ও বটুয়া ব্যাগগুলোও বেশ নজরকাড়া।
শাড়িতে কাঁথা স্টিচ, কাফতানের মতো ব্লাউজ ও জ্যাকেট ব্লাউজ ছিল নকশা মিস্ত্রির স্বত্বাধিকারী শ্রাবণী মহলদারের সংগ্রহে।
আফরিন চৌধুরী ইলার সংগ্রহে ছিল বিভিন্ন নকশার জামদানি।
মসলিন শাড়িতে এমব্রয়ডারি ও হ্যান্ড প্রিন্ট করে শাড়ি বানিয়েছেন সানজিদা হক।
রাজশাহী সফট সিল্ক শাড়িতে পরিবেশবান্ধব রং ব্যবহার করে হ্যান্ড পেইন্ট করা শাড়ির সংগ্রহ দেখিয়েছেন রোজ বাই নিঝুর ডিজাইনার রোজিনা আক্তার খানম নিঝু।
'সুবোধ তুই ঘুরে দাঁড়া' গ্রাফিতিকে থিম হিসেবে ধরে কাজ করেছেন মানাসের স্বত্বাধিকারী ও ডিজাইনার ফায়জা আহমেদ।