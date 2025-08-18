মেটে শাড়িতে স্নিগ্ধ নুসরাত ফারিয়া, হাতের বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ব্রেসলেটটির দাম কত

জীবনযাপন ডেস্ক
আজ ১৮ আগস্ট গভীর রাতে ফেসবুকে চারটি ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। তাঁকে দেখা যাচ্ছে, মেটে রঙের শাড়িতে স্নিগ্ধ সাজে।
শাড়িটির ডিজাইনার সাফিয়া সাথী। শিমারি জর্জেট বা সফট জর্জেট কাপড়ের এই শাড়ি তৈরিতে নাকি তেমন কোনো বেগই পেতে হয়নি তাঁকে।
সাফিয়া সাথী জানান, এক রং বা মনোক্রোমে সাজতে চেয়েছিলেন নুসরাত ফারিয়া। আর তাই মেটেরঙা শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন একই রঙের হাতাকাটা ব্লাউজ।
নুসরাত ফারিয়া চোখ সাজিয়েছেন হালকা কাজল ও স্মোকি আই মেকআপে। ঠোঁটে নুড লিপস্টিক। চুল হালকা ঢেউখেলানো।
ফারিয়া কানে পরেছেন ঝুমকা। এক হাতে পরেছেন রুপার হাতফুল, আরেক হাতে বিখ্যাত ফরাসি লাক্সারি ব্র্যান্ড ভন ক্লিফ অ্যান্ড আরপলসের ব্রেসলেট।
ভন ক্লিফের এই ব্রেসলেটের নাম ‘ভিনটেজ আলহাম্ব্রা ব্রেসলেট, ফাইভ মোটিফস’। এতে আছে ক্লোভার পাতার (তিন পাতাওয়ালা গুল্মবিশেষ) অনুপ্রেরণায় তৈরি পাঁচটি মাদার অব পার্ল।
মাদার অব পার্লের আরেক নাম ‘নেকার’, বাংলায় যেটাকে বলে ‘শুক্তি’ বা মুক্তার মাতা। ঝিনুকজাতীয় প্রাণীর খোলসের ভেতরের ঝলমলে এই স্তর ভীষণ শক্ত ও টেকসই। ঝলমলে রুপালি আভার জন্য দামি গয়না, শৌখিন সামগ্রী ও নকশায় ব্যবহার করা হয়।
ভন ক্লিফের এই ব্রেসলেটের ক্লোভার আকৃতির প্রতিটি মোটিফ ঘিরে আছে সূক্ষ্ম কারুকাজ। শুক্তিগুলো জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি হলমার্ক ক্ল্যাস্প বা কীলক দিয়ে।
ভন ক্লিফের ওয়েবসাইট ঘেঁটে জানা গেল, ব্রেসলেটটির দাম শুল্ক ছাড়াই ৫ হাজার ৫০ ডলার, অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় ৬ লাখ ১২ হাজার টাকার একটু বেশি।