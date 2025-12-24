শীতের সবজি কারা খাবেন না

জীবনযাপন ডেস্ক
স্বাস্থ্যগত কারণে কারও কারও কিছু শাকসবজি খাওয়া বারণ হতে পারে।
যেমন অনেকের শিমে অ্যালার্জি আছে। শিম খেলে কারও কারও মাইগ্রেনের তীব্রতা বাড়ে, এমন সমস্যা মনে করলে দ্রুত শিম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।
শিমের বিচি কিডনি রোগীদের এড়িয়ে চলাই ভালো।
যাঁদের গেঁটেবাত আছে, তাঁরা পালংশাক খাবেন না। ইউরিক অ্যাসিড ও কিডনির সমস্যায় ভুগলে এড়িয়ে চলুন পালংশাক।
ডায়াবেটিক রোগীরা অতিরিক্ত রান্না করা গাজর খাবেন না। বেশি গাজরের রস শিশুদের দাঁতের ক্ষয় ও ত্বক হলুদ হতে পারে।
টমেটোতে ম্যালিক অ্যাসিড ও সাইট্রিক অ্যাসিড আছে, যা পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্লের প্রবাহ তৈরি করতে পারে।
বেশি টমেটো খেলে বুক জ্বালা করে, হজমে গন্ডগোল হয়। বেশি টমেটো খেলে কিডনিতে পাথর ও গেঁটেবাত দেখা দিতে পারে।