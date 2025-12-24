শীতের সবজি কারা খাবেন না

জীবনযাপন ডেস্ক

স্বাস্থ্যগত কারণে কারও কারও কিছু শাকসবজি খাওয়া বারণ হতে পারে।

গাজর স্বাস্থ্যকর খাবার | ছবি: কবির হোসেন

যেমন অনেকের শিমে অ্যালার্জি আছে। শিম খেলে কারও কারও মাইগ্রেনের তীব্রতা বাড়ে, এমন সমস্যা মনে করলে দ্রুত শিম খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

মাইগ্রেন ও দুশ্চিন্তার কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে | ছবি: পেক্সেলস

শিমের বিচি কিডনি রোগীদের এড়িয়ে চলাই ভালো।

সব মসলার উপকরণ, মাছ, শিমের বিচি আর আলু দিয়ে ভালোভাবে কষাতে হবে | ছবি: প্রথম আলো

যাঁদের গেঁটেবাত আছে, তাঁরা পালংশাক খাবেন না। ইউরিক অ্যাসিড ও কিডনির সমস্যায় ভুগলে এড়িয়ে চলুন পালংশাক।

পালংশাক | ছবি: পেক্সেলস

ডায়াবেটিক রোগীরা অতিরিক্ত রান্না করা গাজর খাবেন না। বেশি গাজরের রস শিশুদের দাঁতের ক্ষয় ও ত্বক হলুদ হতে পারে।

গাজর | ছবি: কবির হোসেন

টমেটোতে ম্যালিক অ্যাসিড ও সাইট্রিক অ্যাসিড আছে, যা পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্লের প্রবাহ তৈরি করতে পারে।

প্রতিদিনের খাবারে টমেটো যোগ করলে ত্বকের বলিরেখা, দাগছোপ ও শুষ্ক ভাব অনেকটাই দূর হয় | ছবি: পেক্সেলস

বেশি টমেটো খেলে বুক জ্বালা করে, হজমে গন্ডগোল হয়। বেশি টমেটো খেলে কিডনিতে পাথর ও গেঁটেবাত দেখা দিতে পারে।

টমেটো একটি স্বাস্থ্যকর সবজি | ছবি: কবির হোসেন
