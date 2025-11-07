বাড়ছে বাঁশ ও বেতের আসবাবের কদর

জীবনযাপন ডেস্ক

প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া বাঁশ ও বেত, এ দুটি উপকরণ মানসিকভাবে প্রশান্তি দেয়, এমনটাই মনে করেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান সালমা পারভীন।

বাঁশ ও বেত, এ দুটি উপকরণ মানসিকভাবে প্রশান্তি দেয় | ছবি : সুমন ইউসুফ

এ কারণে তাঁর কাকরাইলের বাড়িতে বাঁশ–বেতের ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো।

বাড়িতে বাঁশ–বেতের ব্যবহার | ছবি : সুমন ইউসুফ

আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী বাঁশ ও বেতশিল্প দিয়ে ভিন্নতর উপায়ে আপনিও সাজাতে পারেন ঘর

বাঁশ ও বেতশিল্প দিয়ে সাজানো অন্দর | ছবি : সুমন ইউসুফ

বেত এবং বাঁশের তৈরি অনুষঙ্গের আছে নিজস্ব সৌন্দর্য।

বেত এবং বাঁশের তৈরি অনুষঙ্গ | ছবি : সুমন ইউসুফ

গ্রামের নিত্যব্যবহার্য বাঁশ আর বেত ধীরে ধীরে কিছুটা ভিন্নভাবে শহুরে জীবনে ঢুকে পড়েছে

বাঁশ আর বেতের আসবাব | ছবি : সুমন ইউসুফ

বেড়েছে বাঁশ ও বেতের সোফা, ডিভান আর মোড়ার কদর

বাঁশ ও বেতের সোফা | ছবি : সুমন ইউসুফ
