বাড়ছে বাঁশ ও বেতের আসবাবের কদর

জীবনযাপন ডেস্ক
প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া বাঁশ ও বেত, এ দুটি উপকরণ মানসিকভাবে প্রশান্তি দেয়, এমনটাই মনে করেন গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান সালমা পারভীন।
এ কারণে তাঁর কাকরাইলের বাড়িতে বাঁশ–বেতের ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো।
আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী বাঁশ ও বেতশিল্প দিয়ে ভিন্নতর উপায়ে আপনিও সাজাতে পারেন ঘর
বেত এবং বাঁশের তৈরি অনুষঙ্গের আছে নিজস্ব সৌন্দর্য।
গ্রামের নিত্যব্যবহার্য বাঁশ আর বেত ধীরে ধীরে কিছুটা ভিন্নভাবে শহুরে জীবনে ঢুকে পড়েছে
বেড়েছে বাঁশ ও বেতের সোফা, ডিভান আর মোড়ার কদর