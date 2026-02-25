সব্যসাচী মুখার্জির কলকাতার বাড়িটির অন্দরের নকশা দেখুন

জীবনযাপন ডেস্ক

২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল ভারতের আইকনিক ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির জন্মদিন। এই ডিজাইনারের বেড়ে ওঠা কলকাতা শহরে। সেখানেই তাঁর বাড়ি।

ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জি | ছবি: ভোগ ইন্ডিয়া

৭ হাজার ২৫০ বর্গফুটের সেই বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি অ্যান্টিক আর আধুনিক উপকরণে সাজানো।

ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জি | ছবি: এডি

ডাইনিংরুমের মাথার ওপর ঝাড়বাতি, কাঠ-বেতের চেয়ারগুলোয় ফুলেল নকশার গদি। ফুলেল নকশার কাপড়ে ঢাকা টেবিল।

ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জি | ছবি: এডি

বসার ঘরের ডিভানের ওপর পাটের কুশন, ফ্রেঞ্চ উইনডোতে ঝুলছে নকশা করা সুতি কাপড়ের পর্দা।

ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জি | ছবি: এডি

বিশাল স্নানঘরের বাথটাবের ওপরে ঝোলানো হয়েছে ঝাড়বাতি।

ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির স্নানঘর | ছবি: এডি

নকশা করা ফ্রেম, পেইন্টিং আর ঝাড়বাতি মানেই যেন সব্যসাচীর সিগনেচার অন্দরসজ্জা।

অন্দরে ঝাড়বাতি | ছবি: এডি

বেসিনের জায়গাটিও কাঠ আর সিরামিক দিয়ে নকশা করা হয়েছে।

কাঠের ফ্রেম করা বেসিন | ছবি: এডি

বারান্দার এই অংশে চেয়ার, ইজিচেয়ার আর কুশন দিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জায়গাটি বাঁশের চিক দিয়ে পর্দা টানা।

বাঁশের চিক দেওয়া সব্যসাচীর বারান্দা | ছবি: এডি

বাড়ির বাগানে গাছগুলো বেড়ে উঠছে পরিপাটি।

সব্যসাচীর বাড়ির বাগান | ছবি: এডি

গাছপালায় ঘেরা এই বাগানে বিভিন্ন সময় পার্টির আয়োজন করেন ডিজাইনার।

সূত্র ও ছবি : এডি (আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট) ম্যাগাজিন

বাগানে খেলছে দুটি কুকুরছানা | ছবি: এডি
