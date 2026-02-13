কেন টয়া-শাওন ফেব্রুয়ারিতে বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারেন না

জীবনযাপন ডেস্ক

এবারের ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস একেবারেই বাঙালিয়ানা আবহে পালন করবেন মডেল ও অভিনেত্রী দম্পতি মুমতাহিনা টয়া-শাওন আহমেদ।

মুমতাহিনা টয়া-শাওন আহমেদ | ছবি: প্রথম আলো

শুটিংয়ের প্রয়োজনে পশ্চিমা পোশাক বেশি পরতে দেখা যায় টয়াকে।

পশ্চিমা পোশাকে টয়াকে | ছবি: সুমন ইউসুফ

তবে ব্যক্তিগত জীবনে শাড়িতেই সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন টয়া।

শাড়িতে টয়া | ছবি: সুমন ইউসুফ

বিশেষ দিনটিতেও তার ব্যতিক্রম হয় না।

মুমতাহিনা টয়া | ছবি: কবির হোসেন

টয়ার কাছে উৎসবগুলো কেবল নির্দিষ্ট রঙের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তিগত ফ্যাশনের এক স্বাধীন উদ্‌যাপন।

টয়ার কাছে উৎসব মানে ফ্যাশনের এক স্বাধীন উদ্‌যাপন | ছবি: কবির হোসেন

এবারের ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবসে টয়া কী রঙের শাড়ি পরবেন, এখনো নির্বাচন করেননি। তবে আরামদায়ক সুতির শাড়িতেই থাকবে প্রাধান্য।

আরামদায়ক সুতির শাড়ি | ছবি: কবির হোসেন

দেশীয় শাড়ি ও সাজপোশাকেই ভালোবাসা দিবস ও ফাল্গুন উদ্‌যাপন করবেন এই দম্পতি।

দেশীয় শাড়ি ও পোশাকে শাওন–টয়া দম্পতি | ছবি: সুমন ইউসুফ

ফেব্রুয়ারি মাস টয়া–শাওনের জীবনে আরও একটি কারণে বিশেষ। ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বিবাহবার্ষিকী।

২৯ ফেব্রুয়ারি টয়া–শাওনের বিবাহবার্ষিকী | ছবি: সুমন ইউসুফ

প্রতিবছর উদ্‌যাপন করা না হলেও ২৮ ফেব্রুয়ারির শেষ মিনিটটি তাঁরা উদ্‌যাপন করেন তাঁদের মতো করে, একান্ত নিরিবিলি।

তাঁদের মতো করে দিনটি উদ্‌যাপন করবেন | ছবি: সুমন ইউসুফ

ছোট ছোট এই বিশেষ মুহূর্তগুলোর জন্যই ফেব্রুয়ারি তাঁর কাছে অন্যতম প্রিয় একটি মাস।

ফেব্রুয়ারি তাঁর কাছে অন্যতম প্রিয় একটি মাস | ছবি: সুমন ইউসুফ