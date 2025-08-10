পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় যখন পুরোদস্তুর বাবা

জুন মাসের ১ তারিখে বাবা হয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা ও নির্মাতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

ছবি: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

তার আগে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম বাবা হতে যাওয়ার ঘোষণা আসে অভিনেতার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের একটি পোস্ট থেকে।

ছবি: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এবার মিলল একগুচ্ছ আদুরে ছবি। যেখানে বাবা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাচ্ছে পরমব্রতকে।

ছবি: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

দুদিন আগেই সন্তানের সঙ্গে একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী। ছেলেকে ফিডারে দুধ খাওয়াচ্ছেন পরমব্রত।  

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

সন্তানকে কোলে নিয়ে আদুরে চুমু খাচ্ছেন বাবা পরমব্রত।

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

পিয়া চক্রবর্তীও যে সময়টা দারুণ উপভোগ করছেন, তা ছবিতে স্পস্ট।

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

সন্তানের পায়ে এক জোড়া নরম জুতা। কাপড়ের সেই জুতার ওপর আবার দুটি পুতুলের নকশা।

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

একই পোস্টে আরেকটি ছবিতে দেখা মেলে এই দুটি সুতার খেলনার।

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এর আগে প্রথমবার পরমব্রতর জন্মদিনে সন্তানের মুখে স্টিকার দেওয়া একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন পিয়া।

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

এরপর পরমব্রত বাবা দিবসে বিশেষ অনুভূতি লিখে পোস্ট করেছিলেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে। সেখানে ছেলের একটি হাতের ছবিও দিয়েছিলেন।

ছবি: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

আরেকটি ছবি ছিল বাবার সঙ্গে ছোট্ট পরমের। সেখানে পরমব্রত আরও অনেক কিছুর সঙ্গে লিখেছিলেন, ‘...পিতৃত্বের অনুভূতি, চিন্তা, অস্থিরতা, ত্যাগ কীভাবে এবং কতখানি একজন বাবাকে ঘিরে থাকে, তা বিগত ১৫ দিন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করার চেষ্টা করছি।’

ছবি: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে

পরম আরও লিখেন, ‘বোঝার চেষ্টা করছি, পিতৃত্বের দায়িত্ব। যা নিঃশব্দে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন আমার বাবা। হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা আজ আর নেই। কিন্তু এই সময়ে তোমাকে যে বড্ড প্রয়োজন ছিল!’

ছবি: পিয়া চক্রবর্তীর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে
