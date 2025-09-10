রেড কার্পেট সাজে মেহজাবীন চৌধুরীর বাজিমাত

জীবনযাপন ডেস্ক
৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে বসেছিল ‘ব্লেন্ডারস চয়েস–দ্য ডেইলি স্টার ওটিটি অ্যান্ড ডিজিটাল কনটেন্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪’-এর চতুর্থ আসর।
এদিন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর সাজ নজর কেড়েছে বিশেষভাবে। মেহজাবীন পরেছিলেন লাইট সি গ্রিন কালারের অফ শোল্ডার গাউন।
ওপরের অংশে থাকা সেলফ কালারের (পোশাকের রং) পুঁতি ও সিক্যুইনের কাজ গাউনটিকে আরও ঝলমলে করে তুলেছে।
মেহজাবীনের হাতে দেখা গেছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রিটিশ–চীনা–মালয়েশীয় ফ্যাশন ডিজাইনার জিমি চুয়ের মিনি ব্যাগ।
গয়না বলতে কানে ছোট্ট পাথরের টপ আর দুই হাতের দুই আঙুলে দুটি করে ডায়মন্ড ও সিলভারের আংটি।
রেড কার্পেট লুকে মেহজাবীনকে এদিন সাজিয়েছিলেন এ সময়ের জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট জাহিদ খান।
মেহজাবীনের সাজে মিডিয়াম ফাউন্ডেশন ব্যবহার করায় ত্বক ন্যাচারালি গ্লো করছে। চোখের নিচে ও হাইলাইট এরিয়াতে কনসিলার ব্যবহার চোখে পড়ে।
হালকা কনট্যুর করে চেহারার শেপ স্পস্ট করার পাশাপাশি ত্বকে গোলাপি আভার ব্রাশ ব্যবহার করা হয়েছে। ঠোঁটে ন্যুড কালারের লিপস্টিক আর খোঁপা করা চুল।