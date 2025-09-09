লেপার্ড প্রিন্টের শাড়িতে জাঁকাল জেফার

সুরাইয়া সরওয়ার
গতকাল ৮ সেপ্টেম্বর রাতে ফেসবুকে লেপার্ড বা চিতা প্রিন্টের শাড়ি পরে ছবি দিয়েছেন গায়িকা জেফার রহমান। পুরো সাজেই ছিল আধুনিক স্টাইলের ছোঁয়া।
২০২৪ সালে ওয়েবফিল্ম ‘লাস্ট ডিফেন্ডার অব মনোগামী’তে অভিনয়ের সুবাদে জেফার তাঁর দীর্ঘদিনের চুলের স্টাইল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এরপর বিভিন্ন সময় তাঁকে দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন সাজে। আর এই স্টাইল তাঁর ভক্তরা পছন্দও করছেন।
জেফার রহমানের লেপার্ড প্রিন্টের শাড়িজুড়ে চুমকির কাজ। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন একই প্রিন্টের ব্যাকলেস হল্টার নেক ব্লাউজ।
জেফার এক হাতে পরেছেন ব্রেসলেট আর আংটি। নখে দিয়েছেন রুপালি রঙের নেইলপলিশ। জেফারের হাতের ব্যাগটিও নজরকাড়া। রুপালি ব্যাগটি দেখলে মনে হয় যেন মাছের আঁশ দিয়ে বানানো!
চোখ সাজিয়েছেন চিকন আইলাইনারে আর ঠোঁটে গাঢ় বাদামি লিপস্টিক। সামনের চুল পাফ করা, পেছনের চুল কোঁকড়া।