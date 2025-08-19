মাঝখানে সিঁথি করা চুল আর কপালের টিপে শ্রুতিকে লাগছে বাঙালি নারীর মতো

সুরাইয়া সরওয়ার
দক্ষিণ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী অবশ্য প্রায়ই কালো পোশাক পরেন।
পরপর তিনবার তিনটি কালো পোশাক পরে ফেসবুকে ছবি শেয়ার করেছেন শ্রুতি হাসান। এই তিন পোশাকের রং একই হলেও ধরন ও নকশা একেবারেই ভিন্ন।
সাম্প্রতিক এই তিন পোশাকের রং একই হলেও ধরন ও নকশা একেবারেই ভিন্ন।
তিন পোশাকেই শ্রুতিকে দেখা গেছে ঢেউখেলানো চুলে।
ফরটেসা বুটিকের একটি কালো পোশাকে শ্রুতি। টপে আছে চকচকে তিনটি মেটালের বোতাম। পায়ে কালো জুতা।
এই লুকে শ্রুতি চোখে দিয়েছেন গোলাপি রঙের আইশ্যাডো আর ঠোঁটে গোলাপি লিপস্টিক।
আগস্টের প্রথম দিন শ্রুতি হাসান ফেসবুকে শেয়ার করেছেন কালো অফ শোল্ডার গাউন পরা এই ছবি।
গাউনটি দুবাইয়ের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড শেভগ্লিম থেকে নেওয়া। গাউনটির দাম ৪৯০ ডলার, বাংলাদেশি টাকায় ৬০ হাজার টাকার একটু কম।
গলায় পরেছেন একটি চোকার ও দুটি মালা আর কানে ছোট্ট টপ।
বাকি দুই ছবির চেয়ে শ্রুতি হাসানের এই ছবি কিন্তু অনেকটা ভিন্ন।
মাঝখানে সিঁথি করা চুল, কপালের টিপ আর কানের ঝুমকা দেখে যে কেউ তাঁকে বাঙালি নারী ভেবে ভুল করবেন।
তাঁর পরনের থ্রি-পিসটি প্রিশো স্টোর ব্র্যান্ডের।
হাতে পরেছেন বড় গোল আংটি। তাঁর গয়নাগুলো ‘তারা অ্যাকসেসরিজ’ ও ‘সংগীতা বোঁচরা’ ব্র্যান্ড থেকে নেওয়া।