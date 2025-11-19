ন্যাশনাল কস্টিউম পরে হাঁটার পর মিথিলা বললেন—‘ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম’  

জীবনযাপন ডেস্ক
আজ ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় বেলা ১টার দিকে ন্যাশনাল কস্টিউম সেশন শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমেছেন মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তানজিয়া জামান মিথিলা।
এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথিলার ফলোয়াররা দেখেছেন জামদানি শাড়ি আর শাপলা ফুলের নকশা করা গয়না পরেছেন তিনি।
তবে ফেসবুকে দেওয়া ছবির বাইরেও বড় আকারের ধাতব সোনালি শাপলায় সেজে মূল মঞ্চে হাজির হয়েছেন মিথিলা।
মঞ্চে এসে শাপলার পাপড়ি ছড়িয়ে মিথিলা যেভাবে হাঁটলেন, যেন একটা শাপলা ফুল আর জামদানি শাড়ি মিনিট খানেকের জন্য দখল করে নিল মিস ইউনিভার্সের মঞ্চ।
মঞ্চ থেকে নেমে আবার নতুন আরেক সেশনের জন্য মেকআপে বসেছেন মিথিলা।
আর সেখানেই ফেসবুক লাইভে এসে বললেন, ‘স্টেজ থেকে নামার পর অনেক কান্না আসছে। ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম।’