তামিম থেকে পূজারা: এ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়লেন যাঁরা

খেলা ডেস্ক
মার্টিন গাপটিল
তিন সংস্করণ মিলিয়ে দেশের হয়ে ৩৬৭ ম্যাচ খেলা নিউজিল্যান্ডের এই সাবেক ওপেনার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন এ বছর জানুয়ারিতে।
তামিম ইকবাল
প্রায় দেড় যুগের ক্যারিয়ারে বাংলাদেশের হয়ে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৩৯১ ম্যাচ আর ১৫ হাজার ২৪৯ রান করা তামিম আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন জানুয়ারিতে।
শাপুর জাদরান
জানুয়ারির ৩০ তারিখে অবসরের ঘোষণা দেন সাবেক আফগান পেসার শাপুর জাদরান। দেশের হয়ে ৪৪ ওয়ানডে ও ৩৬ টি-টোয়েন্টি খেলে উইকেট নিয়েছেন মোট ৮০টি।
ঋদ্ধিমান সাহা
ঘোষণা দিয়েছিলেন গত নভেম্বরেই, এ বছর ফেব্রুয়ারিতে রঞ্জিতে শেষ ম্যাচটা খেলে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ছাড়েন সাবেক ভারতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।
দিমুথ করুনারত্নে
ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গলে নিজের শততম টেস্টটা খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন সাবেক শ্রীলঙ্কান ওপেনার। ১০০ টেস্ট ও ৫০ ওয়ানডে মিলিয়ে দেশের হয়ে ৮ হাজারের বেশি রান তাঁর।
আন্দ্রে রাসেল
২০১৯ থেকে শুধু টি-টোয়েন্টি খেলতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে, সেটাও রাসেল ছেড়ে দেন এই বছর জুলাইয়ে। দেশের হয়ে ৮৬টি টি-টোয়েন্টিতে ১১২২ রান ও ৬১ উইকেট তাঁর।
চেতেশ্বর পূজারা
দুই বছরের বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা চেতেশ্বর পূজারা কিছুদিন আগে সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। দেশের হয়ে ১০৩ টেস্ট খেলে ৪৩.৬০ গড়ে পূজারার রান ৭ হাজার ১৯৫।
হাইনরিখ ক্লাসেন
জুনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিধ্বংসী এই ব্যাটসম্যান। দেশের হয়ে ৬০ ওয়ানডেতে তাঁর রান ২১৪১, ৫৮ টি-টোয়েন্টিতে ১৪১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১০০০ রান।
নিকোলাস পুরান
আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দেশের হয়ে মোট ১৬৭টি ম্যাচে ৪২০০ এর বেশি রান করা পুরান অবসর নিয়েছেন জুনে।