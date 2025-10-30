ওয়ানডেতে এক বছরে সবচেয়ে বেশি উইকেট কোন পাঁচজনের

খেলা ডেস্ক

সাকলায়েন মুশতাক (পাকিস্তান)
৬৯ উইকেট
১৯৯৭ সালে ৩৬ ম্যাচে ৬৯ উইকেট নিয়ে ঠিক আগের বছরই নিজেরই গড়া রেকর্ড ভাঙেন পাকিস্তানি অফ স্পিনার।

সাকলায়েন মুশতাক (পাকিস্তান) | এএফপি

সাকলায়েন মুশতাক (পাকিস্তান)
৬৫ উইকেট
১৯৯৫ সালে ৩৩ ম্যাচ ৬৫ উইকেট নেন সাকলায়েন। ভাঙেন ১৯৯৪ সালে শেন ওয়ার্নের গড়া ৫০ উইকেটে রেকর্ড।

সাকলায়েন মুশতাক | এএফপি

শেন ওয়ার্ন (অস্ট্রেলিয়া)
৬২ উইকেট
প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার ১৯৯৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের বছরে ৩৭ ম্যাচে নেন ৬২ উইকেট। ২০ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপ নিউজিল্যান্ডের জিওফ অ্যালটের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন।

শেন ওয়ার্ন | এএফপি

সাঈদ আজমল (পাকিস্তান)
৬২ উইকেট
২০১৩ সালে শেন ওয়ার্নকে ছুঁয়ে ফেলেন পাকিস্তানি অফ স্পিনার। ৩৩ ম্যাচ খেলেছিলেন আজমল।

অনিল কুম্বলে (ভারত)
৬১ উইকেট
১৯৯৬ সালে ৩২ ম্যাচে ৬১ উইকেট নেন ভারতীয় লেগ স্পিনার। ১৫ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন কুম্বলে। ৬১ উইকেট আছে আরও দুজনের।

অনিল কুম্বলে | এএফপি

আবদুল রাজ্জাক (পাকিস্তান)

৬১ উইকেট
২০০০ সালে ৩৮ ম্যাচে ৬১ উইকেট পেয়েছিলেন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। যৌথভাবে যা পেসারদের রেকর্ড।

আবদুল রাজ্জাক | এএফপি

শন পোলক (দক্ষিণ আফ্রিকা)

৬১ উইকেট
রাজ্জাকের সমান ৩৮ ম্যাচ খেলেই ২০০০ সালেই ৬১ উইকেট পেয়েছিলেন প্রোটিয়া পেস বোলিং অলরাউন্ডার।

শন পোলক | এএফপি