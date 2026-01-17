টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

খেলা ডেস্ক

ক্রিস গেইল (২২)

স্বীকৃত টি-টুয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ২২টি সেঞ্চুরি ক্রিস গেইলের। ৪৬৩ ম্যাচে তাঁর ৮৮টি ফিফটিও আছে।

ক্রিস গেইল | ছবি: আইপিএল

বাবর আজম (১১)

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম ৩৩৭ ম্যাচে করেছেন ১১টি সেঞ্চুরি। সঙ্গে আছে ৯৭টি ফিফটিও।

বাবর আজম | এএফপি

ডেভিড ওয়ার্নার (১০)

৪৩২ ম্যাচ খেলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি ১০টি। তাঁর ফিফটি আছে ১১৫টি।

ডেভিড ওয়ার্নার | ছবি: এএফপি

রাইলি রুশো (৯)

দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান রুশোর সেঞ্চুরি ৩৯১ ম্যাচে ৯টি, আরও আছে ৫৫টি ফিফটি।

রাইলি রুশো | ছবি: এএফপি

বিরাট কোহলি (৯)

ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলির ৪১৪ ম্যাচে সেঞ্চুরি ৯টি। তাঁর ১০৫টি ফিফটিও আছে।

বিরাট কোহলি | ছবি: আইপিএল