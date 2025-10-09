ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কা

খেলা ডেস্ক
মাহমুদউল্লাহ (১০৭)
২০৯ ইনিংস ব্যাট করে ৫৬৮৯ রানের মালিক মাহমুদউল্লাহ। এ রানের পথে ১০৭টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।
তামিম ইকবাল (১০৩)
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক তামিম ইকবাল। ২৪০ ইনিংসে ৮৩৫৭ রান। ছক্কার সংখ্যায় অবশ্য দ্বিতীয়—মোট ১০৩টি।
মুশফিকুর রহিম (১০০)
২৫৬ ইনিংসে ৭৭৯৫ রান করে ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন মুশফিক। তাঁর ছক্কার সংখ্যা ঠিক ১০০।
মাশরাফি বিন মুর্তজা (৬২)
বোলার হলেও শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নেমে বড় ছক্কা মারতেন মাশরাফি। ১৫৬ ইনিংসে ব্যাট করে ৬২টি ছক্কা মেরেছেন এই সাবেক অধিনায়ক।
সাকিব আল হাসান (৫৪)
ওয়ানডেতে সাকিবের ফিফটি ৫৬টি। তবে ছক্কা এর চেয়ে কম—৫৪টি। ২৩৪ ইনিংসে ৭৫৭০ রান করেছেন সাকিব।
সৌম্য সরকার (৫২)
ইনিংসপ্রতি গড় ছক্কায় সৌম্যই সবার চেয়ে এগিয়ে। মাত্র ৭১ ইনিংসেই ৫২ ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।