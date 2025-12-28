বিপিএলে বাংলাদেশিদের যত হ্যাটট্রিক

খেলা ডেস্ক
আল–আমিন হোসেন
বিপিএলে বাংলাদেশি বোলারদের প্রথম হ্যাটট্রিক ২০১৫ বিপিএলে। বরিশাল বুলসের হয়ে খেলা আল–আমিন সিলেট সুপার স্টারসের রবি বোপারা, নুরুল হাসান ও মুশফিকুর রহিমকে টানা তিন বলে আউট করেন।
আলিস আল ইসলাম
২০১৯ বিপিএলে নিজের রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন ঢাকা ডায়নামাইটসের আলিস আল ইসলাম। টানা তিন বলে আউট হন মোহাম্মদ মিঠুন, মাশরাফি বিন মুর্তজা ও ফরহাদ রেজা।
মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী
২০২২ সালে সিলেট সানরাইজার্সের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। তাঁর শিকার ছিলেন এনামুল হক, মোসাদ্দেক হোসেন ও রবি বোপারা।
শরীফুল ইসলাম
২০২৪ বিপিএলে হ্যাটট্রিকের খাতায় নাম লেখান শরীফুল ইসলাম। দুর্দান্ত ঢাকার জার্সিতে টানা তিন বলে আউট করেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের খুশদিল শাহ, রোস্টন চেজ ও মাহিদুল ইসলামকে।
মেহেদী হাসান রানা
বিপিএলে পঞ্চম বাংলাদেশি হিসেবে দ্বাদশ আসরে হ্যাটট্রিক করেছেন মেহেদী হাসান রানা। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের এই পেসার টানা তিন বলে আউট করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ ও খালেদ আহমেদকে।