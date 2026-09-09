সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন যাঁরা

খেলা ডেস্ক

৫. স্টিভ ওয়াহ

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক ১৯৮৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত টেস্ট খেলেছেন।

স্টিভ ওয়াহ | রয়টার্স

৫. স্টিভ ওয়াহ (১৬৮)

১৯ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে স্টিভ ওয়াহ খেলেছেন ১৬৮ টেস্ট।

স্টিভ ওয়াহ | জিও স্টার ইন্ডিয়া

৪. রিকি পন্টিং

স্টিভ ওয়াহর পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হওয়া পন্টিং টেস্ট খেলেছেন ১৭ বছর।

রিকি পন্টিং | এএফপি

৪. রিকি পন্টিং (১৬৮)

১৯৯৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে পন্টিং খেলেছেন ১৬৮ টেস্ট।

রিকি পন্টিং | এএফপি

৩. জো রুট

সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে জো রুটই এখনও খেলে যাচ্ছেন।

জো রুট | রয়টার্স

৩. জো রুট (১৬৯)

২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এজবাস্টন টেস্ট তাঁর ক্যারিয়ারের ১৬৯তম টেস্ট।

জো রুট | রয়টার্স

২. জেমস অ্যান্ডারসন
ইংলিশ এই পেসার ২০০৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।

জেমস অ্যান্ডারসন | রয়টার্স

২. জেমস অ্যান্ডারসন (১৮৮)

২১ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে অ্যান্ডারসন খেলেছেন ১৮৮ টেস্ট। পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জেমস অ্যান্ডারসন | এএফপি

১. শচীন টেন্ডুলকার

ভারতীয় কিংবদন্তি ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত খেলেছেন।

শচীন টেন্ডুলকার | বিসিসিআই

১. শচীন টেন্ডুলকার

২৪ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ারে মোট ২০০ টেস্ট খেলেছেন টেন্ডুলকার।

শচীন টেন্ডুলকার | বিসিসিআই