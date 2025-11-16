টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা কোন ৫ জনের

খেলা ডেস্ক
বেন স্টোকস (১৩৬)
২০৬ ইনিংসে ১৩৬টি ছক্কা মেরেছেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক এখনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলা–ই যায়।
ব্রেন্ডন ম্যাককালাম (১০৭)
নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ১০৭ ছক্কা মেরেছেন ১৭৬ ইনিংসে। তিনি এখন ইংল্যান্ডের টেস্ট কোচের দায়িত্বে।
অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (১০০)
টেস্টে ১০০ ছক্কার মাইলফলক স্পর্শ করা প্রথম ব্যাটসম্যান অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান খেলেছিলেন ১৩৭ ইনিংস।
টিম সাউদি (৯৮)
তিনি মূলত বোলার, কিন্তু শেষ দিকে ব্যাটিংয়ে নেমে ছক্কা মারায় জুড়ি মেলা ভার। ২০২৪ সালে টেস্টকে বিদায় বলেছেন ১৫৬ ইনিংসে ৯৮ ছক্কা নিয়ে।
ক্রিস গেইল (৯৮)
টি–টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ের জন্য বেশি পরিচিত হলেও ক্রিস গেইলের টেস্ট–কীর্তিও কম নয়। ১৮২ ইনিংসের ক্যারিয়ারে মেরেছেন ৯৮ ছক্কা।