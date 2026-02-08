টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যত হ্যাটট্রিক

খেলা ডেস্ক

ব্রেট লি

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ

কেপটাউন, ২০০৭

ব্রেট লি | এএফপি

কার্টিস ক্যাম্ফার

আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস

আবুধাবি, ২০২১

কার্টিস ক্যাম্ফার | এএফপি

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা

শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা

শারজা, ২০২১

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা | আইসিসি

কাগিসো রাবাদা

দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড

শারজা, ২০২১

কাগিসো রাবাদা | এএফপি

কার্তিক মেয়েইপ্পান

সংযুক্ত আরব আমিরাত-শ্রীলঙ্কা

জিলং, ২০২২

কার্তিক মেয়েইপ্পান | এএফপি

জশ লিটল

আয়ারল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

অ্যাডিলেড, ২০২২

জশ লিটল | এএফপি

প্যাট কামিন্স

অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ

অ্যান্টিগা, ২০২৪

প্যাট কামিন্স | আইসিসি

প্যাট কামিন্স

অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান

সেন্ট ভিনসেন্ট, ২০২৪

প্যাট কামিন্স | এএফপি

ক্রিস জর্ডান

ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র

ব্রিজটাউন, ২০২৪

ক্রিস জর্ডান | আইসিসি

রোমারিও শেফার্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-স্কটল্যান্ড

কলকাতা, ২০২৬

রোমারিও শেফার্ড | এএফপি