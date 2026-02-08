টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যত হ্যাটট্রিক

খেলা ডেস্ক
ব্রেট লি
অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ
কেপটাউন, ২০০৭
কার্টিস ক্যাম্ফার
আয়ারল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস
আবুধাবি, ২০২১
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা
শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা
শারজা, ২০২১
কাগিসো রাবাদা
দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড
শারজা, ২০২১
কার্তিক মেয়েইপ্পান
সংযুক্ত আরব আমিরাত-শ্রীলঙ্কা
জিলং, ২০২২
জশ লিটল
আয়ারল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
অ্যাডিলেড, ২০২২
প্যাট কামিন্স
অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ
অ্যান্টিগা, ২০২৪
প্যাট কামিন্স
অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান
সেন্ট ভিনসেন্ট, ২০২৪
ক্রিস জর্ডান
ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র
ব্রিজটাউন, ২০২৪
রোমারিও শেফার্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-স্কটল্যান্ড
কলকাতা, ২০২৬