২০২৫ এশিয়া কাপের সেরা পাঁচ বোলার কারা

মোহাম্মদ সোলায়মান

কুলদীপ যাদব (ভারত)—১৭ উইকেট

ওভার ২৫.১

সেরা ৪/৭

ইকোনমি ৬.২৭

৪ উইকেট

শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান)—১০ উইকেট

ওভার ২৪.৫

সেরা ৩/১৭

ইকোনমি ৬.৬০

৪ উইকেট

জুনাইদ সিদ্দিক (আমিরাত)—৯ উইকেট

ওভার ৯.০

সেরা ৪/১৮

ইকোনমি ৬.৩৩

৪ উইকেট

মোস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)—৯ উইকেট

ওভার ২৩.০

সেরা ৩/২০

ইকোনমি ৭.৪২

৪ উইকেট

হারিস রউফ (পাকিস্তান)—৯ উইকেট

ওভার ১৮.২

সেরা ৩/৩৩

ইকোনমি ৯.০০

৪ উইকেট

