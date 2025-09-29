২০২৫ এশিয়া কাপের সেরা পাঁচ বোলার কারা

\u0026lt;h2\u0026gt;কুলদীপ যাদব (ভারত)—১৭ উইকেট\u0026lt;/h2\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ওভার \u0026lt;strong\u0026gt;২৫.১\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেরা \u0026lt;strong\u0026gt;৪/৭\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ইকোনমি \u0026lt;strong\u0026gt;৬.২৭\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;৪ উইকেট \u0026lt;strong\u0026gt;২\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;h2\u0026gt;শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান)—১০ উইকেট\u0026lt;/h2\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ওভার \u0026lt;strong\u0026gt;২৪.৫\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেরা \u0026lt;strong\u0026gt;৩/১৭\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ইকোনমি \u0026lt;strong\u0026gt;৬.৬০\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;৪ উইকেট \u0026lt;strong\u0026gt;–\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt; .\u0026lt;h2\u0026gt;জুনাইদ সিদ্দিক (আমিরাত)—৯ উইকেট\u0026lt;/h2\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ওভার \u0026lt;strong\u0026gt;৯.০\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেরা \u0026lt;strong\u0026gt;৪/১৮\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ইকোনমি \u0026lt;strong\u0026gt;৬.৩৩\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;৪ উইকেট \u0026lt;strong\u0026gt;২\u0026lt;/strong\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;h2\u0026gt;মোস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)—৯ উইকেট\u0026lt;/h2\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ওভার \u0026lt;strong\u0026gt;২৩.০\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেরা \u0026lt;strong\u0026gt;৩/২০\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ইকোনমি \u0026lt;strong\u0026gt;৭.৪২\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;৪ উইকেট \u0026lt;strong\u0026gt;–\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;h2\u0026gt;হারিস রউফ (পাকিস্তান)—৯ উইকেট\u0026lt;/h2\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ওভার \u0026lt;strong\u0026gt;১৮.২\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;সেরা \u0026lt;strong\u0026gt;৩/৩৩\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;ইকোনমি \u0026lt;strong\u0026gt;৯.০০\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;p\u0026gt;৪ উইকেট \u0026lt;strong\u0026gt;–\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;