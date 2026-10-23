টি–টুয়েন্টিতে ইনিংসের প্রথম বলে ছক্কা

খেলা ডেস্ক
অভিষেক শর্মা (৭ বার)
ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ৭ বার ইনিংসে নিজের প্রথম বলে ছক্কা মেরেছেন।
শফিকউল্লাহ (৬)
আফগানিস্তানের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ৪২ টি–টুয়েন্টি ইনিংসের ৬টিতেই প্রথম বলে ছক্কা মেরেছিলেন।
সূর্যকুমার যাদব (৫)
ভারতের সাবেক টি–টুয়েন্টি অধিনায়ক তাঁর ৫টি ইনিংস শুরু করেছেন ছক্কা দিয়ে।
পল স্টার্লিং (৪ বার)
আয়ারল্যান্ডের হয়ে ১৬৩টি ম্যাচ খেলা স্টার্লিং ৪ বার ছক্কায় ইনিংস শুরু করেছিলেন।
মোহাম্মদ নাভিদ (৪ বার)
মূলত বোলার। ব্যাট করতে নামেন শুরুর দিকে। আর মাঠে নেমেই নাভিদ প্রথম বলে ছক্কা মেরেছেন চারবার।
কলিন মানরো (৪ বার)
নিউজিল্যান্ডের এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ছক্কায় ইনিংস শুরু করেছেন ৪ বার।