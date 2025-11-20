মুশফিকের আগে শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন কারা

খেলা ডেস্ক
ডেভিড ওয়ার্নার (২০০)
অস্ট্রেলিয়ার এই ওপেনার ২০২২ সালে শততম টেস্টে ২০০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
জো রুট (২১৮)
২০২১ সালে চেন্নাইয়ে ভারতের বিপক্ষে নিজের শততম টেস্টে ২১৮ রানের ইনিংস খেলেন জো রুট।
হাশিম আমলা (১৩৪)
২০১৭ সালে জোহানেসবার্গে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শততম টেস্টে ১৩৪ রান করেন হাশিম আমলা।
গ্রায়েম স্মিথ (১৩১)
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ শততম টেস্ট খেলেন ২০১২ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, এক ইনিংস করেন ১৩১।
রিকি পন্টিং (১২০ ও ১৪৩*)
টেস্ট ইতিহাসের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে শততম টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন অস্ট্রেলিয়ার রিকি পন্টিং। রেকর্ডটি গড়েন ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে।
ইনজামাম–উল–হক (১৮৪)
২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে ভারতের বিপক্ষে নিজের শততম টেস্ট খেলেন ইনজামাম–উল–হক, করেন ১৮৪ রান।
অ্যালেক স্টুয়ার্ট (১০৫)
ইংলিশ ব্যাটসম্যান অ্যালেক স্টুয়ার্ট শততম টেস্ট খেলেন ২০০০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ওল্ড ট্রাফোর্ডের ম্যাচটিতে তিনি করেন ১০৫ রান।
গর্ডন গ্রিনিস (১৪৯)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি গর্ডন গ্রিনিজের শততম টেস্ট ছিল ১৯৯০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। অ্যান্টিগায় করেন ১৪৯ রান।
জাভেদ মিয়াঁদাদ (১৪৫)
শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের এই ক্রিকেটার ১৯৮৯ সালে লাহোরে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটিতে করেন ১৪৫ রান।
কলিন কাউড্রে (১০৪)
ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০তম টেস্ট খেলা কলিন কাউড্রে সেঞ্চুরি পেয়ে যান সেই ম্যাচে। ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান ১৯৬৮ সালে এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে করেন ১০৪ রান।
মুশফিকুর রহিম (১০০*)
মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নিজের শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন মুশফিকুর রহিম।