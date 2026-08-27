দুই টেস্টের সিরিজে তিন সেঞ্চুরি, তাঁরা আটজন

খেলা ডেস্ক
অরবিন্দ ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা)
প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান (১৯৯৭)
১ম টেস্ট (কলম্বো): ২৩ ও ১৬৮
২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৩৮* ও ১০৩*
অরবিন্দ ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা)
প্রতিপক্ষ: ভারত (১৯৯৭)
১ম টেস্ট (কলম্বো): ১২৬
২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৪৬ ও ১২০
জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)
প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান (২০০৭)
১ম টেস্ট (করাচি): ১৫৫ ও ১০০*
২য় টেস্ট (লাহোর): ৫৯ ও ১০৭*
হাসিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা)
প্রতিপক্ষ: ভারত (২০১০)
১ম টেস্ট (নাগপুর): ২৫৩*
২য় টেস্ট (কলকাতা): ১১৪ ও ১২৩*
কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা)
প্রতিপক্ষ: বাংলাদেশ (২০১৩)
১ম টেস্ট (গল): ১৪২ ও ১০৫
২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৩৯ ও ৫৫
ইউনিস খান (পাকিস্তান)
প্রতিপক্ষ: অস্ট্রেলিয়া (২০১৪)
১ম টেস্ট (দুবাই): ১০৬ ও ১০৩*
২য় টেস্ট (আবুধাবি): ২১৩ ও ৪৬
মার্নাস লাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া)
প্রতিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০২২)
১ম টেস্ট (পার্থ): ২০৪ ও ১০৪*
২য় টেস্ট (অ্যাডিলেড): ১৬৩ ও ৩১
কেইন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড)
প্রতিপক্ষ: দক্ষিণ আফ্রিকা (২০২৪)
১ম টেস্ট (মাউন্ট মঙ্গানুই): ১১৮ ও ১০৯
২য় টেস্ট (হ্যামিল্টন): ৪৩ ও ১৩৩*
সোনাল দিনুশা (শ্রীলঙ্কা)
প্রতিপক্ষ: ভারত (২০২৬)
১ম টেস্ট (গল): ১০০ ও ৮৪
২য় টেস্ট (কলম্বো): ১০৩ ও ১৩২*