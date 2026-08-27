দুই টেস্টের সিরিজে তিন সেঞ্চুরি, তাঁরা আটজন

খেলা ডেস্ক

অরবিন্দ ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা)

প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান (১৯৯৭)

১ম টেস্ট (কলম্বো): ২৩ ও ১৬৮

২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৩৮* ও ১০৩*

অরবিন্দ ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা)

প্রতিপক্ষ: ভারত (১৯৯৭)

১ম টেস্ট (কলম্বো): ১২৬

২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৪৬ ও ১২০

জ্যাক ক্যালিস (দক্ষিণ আফ্রিকা)

প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান (২০০৭)

১ম টেস্ট (করাচি): ১৫৫ ও ১০০*

২য় টেস্ট (লাহোর): ৫৯ ও ১০৭*

হাসিম আমলা (দক্ষিণ আফ্রিকা)

প্রতিপক্ষ: ভারত (২০১০)

১ম টেস্ট (নাগপুর): ২৫৩*

২য় টেস্ট (কলকাতা): ১১৪ ও ১২৩*

কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা)

প্রতিপক্ষ: বাংলাদেশ (২০১৩)

১ম টেস্ট (গল): ১৪২ ও ১০৫

২য় টেস্ট (কলম্বো): ১৩৯ ও ৫৫

ইউনিস খান (পাকিস্তান)

প্রতিপক্ষ: অস্ট্রেলিয়া (২০১৪)

১ম টেস্ট (দুবাই): ১০৬ ও ১০৩*

২য় টেস্ট (আবুধাবি): ২১৩ ও ৪৬

মার্নাস লাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া)

প্রতিপক্ষ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০২২)

১ম টেস্ট (পার্থ): ২০৪ ও ১০৪*

২য় টেস্ট (অ্যাডিলেড): ১৬৩ ও ৩১

কেইন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড)

প্রতিপক্ষ: দক্ষিণ আফ্রিকা (২০২৪)

১ম টেস্ট (মাউন্ট মঙ্গানুই): ১১৮ ও ১০৯

২য় টেস্ট (হ্যামিল্টন): ৪৩ ও ১৩৩*

সোনাল দিনুশা (শ্রীলঙ্কা)

প্রতিপক্ষ: ভারত (২০২৬)

১ম টেস্ট (গল): ১০০ ও ৮৪

২য় টেস্ট (কলম্বো): ১০৩ ও ১৩২*