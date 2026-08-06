টি–টুয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান কোন ৫ ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক

১. জস বাটলার

ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান ৫ আগস্ট, ২০২৬–এ স্বীকৃত টি–টুয়েন্টির সর্বোচ্চ রানের মালিক হন।

জশ বাটলার | ইনস্টাগ্রাম/জশ বাটলার

১. জস বাটলার

বাটলার ৪৯২ ইনিংসে করেছেন ১৪,৮৩৩ রান। ১৪৭.২৪ স্ট্রাইক রেটে এসেছে এই রান।

জস বাটলার | রয়টার্স

২. কাইরন পোলার্ড

ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৬৬৩ টি–টুয়েন্টি খেলেছেন।

কাইরন পোলার্ড। | সিপিএল

২. কাইরন পোলার্ড

পোলার্ড ১৫১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৪,৮০৩ রান।

কাইরন পোলার্ড | ছবি: আইপিএল

৩. ক্রিস গেইল

টি–টুয়েন্টি ব্যাটিংয়ের উদাহরণ হয়ে ওঠা গেইল ৪৫৫ ম্যাচেই করেছেন ১৪,৫৬২ রান।

ক্রিস গেইল ছাড়া টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুটি সেঞ্চুরি আর কারও নেই | আইসিসি

৪. অ্যালেক্স হেলস

ইংল্যান্ডের হেলস ৫২৩ টি–টুয়েন্টিতে করেছেন ১৪,৪৪৯ রান।

অ্যালেক্স হেলস | ছবি: এএফপি

৫. ডেভিড ওয়ার্নার

অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ওপেনার ৪৩৮ টি–টুয়েন্টিতে করেছেন ১৪,২৮৪ রান।

ডেভিড ওয়ার্নার | ছবি: এএফপি