আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

খেলা ডেস্ক
রোহিত শর্মা
মোট সেঞ্চুরি: ৫০
টেস্টে ১২টি, ওয়ানডেতে ৩৩টি, টি-টোয়েন্টিতে ৫টি।
ব্রায়ান লারা
মোট সেঞ্চুরি: ৫৩
টেস্টে ৩৪টি, ওয়ানডেতে ১৯টি।
মাহেলা জয়াবর্ধনে
মোট সেঞ্চুরি: ৫৪
টেস্টে ৩৪টি, ওয়ানডেতে ১৯টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি।
হাশিম আমলা
মোট সেঞ্চুরি: ৫৫
টেস্টে ২৮টি, ওয়ানডেতে ২৭টি।
জো রুট
মোট সেঞ্চুরি: ৫৮
টেস্টে ৩৯টি, ওয়ানডেতে ১৯টি।
জ্যাক ক্যালিস
মোট সেঞ্চুরি: ৬২
টেস্টে ৪৫টি, ওয়ানডেতে ১৭টি।
কুমার সাঙ্গাকারা
মোট সেঞ্চুরি: ৬৩
টেস্টে ৩৮টি, ওয়ানডেতে ২৫টি।
রিকি পন্টিং
মোট সেঞ্চুরি: ৭১
টেস্টে ৪১টি, ওয়ানডেতে ৩০টি।
বিরাট কোহলি
মোট সেঞ্চুরি: ৮২
টেস্টে ৩০টি, ওয়ানডেতে ৫১টি, টি-টোয়েন্টিতে ১টি।
শচীন টেন্ডুলকার
মোট সেঞ্চুরি: ১০০
টেস্টে ৫১টি, ওয়ানডেতে ৪৯টি।