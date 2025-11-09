টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০০ রান: শীর্ষ পাঁচ

খেলা ডেস্ক

আন্দ্রে রাসেল (৬০৯)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল ১০০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ৬০৯ বলে।

আন্দ্রে রাসেল | ইনস্টাগ্রাম/আন্দ্রে রাসেল

ফিন অ্যালেন (৬০৯)

নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন ৩৮তম ইনিংসে হাজারের মাইলফলক স্পর্শ করেন। তাঁর বল লেগেছিল রাসেলের মতো ৬০৯টি।

ফিন অ্যালেন | ইনস্টাগ্রাম/ফিন অ্যালেন

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৬০৪)

অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্সওয়েল ১০০০ রানের ঘরে পৌঁছেছেন ৬০৪ বলে। এ জন্য ৩৬ ইনিংস খেলতে হয়েছে তাঁকে।

গ্লেন ম্যাক্সওয়েল | রয়টার্স

ফিল সল্ট (৫৯৯)

ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট এক হাজার রান পূর্ণ করেন ৫৯৯ বলে। সেটি ছিল তাঁর ৩২তম ইনিংস।

ফিল সল্ট | ইনস্টাগ্রাম/ফিল সল্ট

সূর্যকুমার যাদব (৫৭৩)

ভারতের টি–টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৫৭৩ বলে এক হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। ২০২২ সালের অক্টোবরে ব্যক্তিগত ৩১তম ইনিংসে তিনি এ কীর্তি গড়েন।

সূর্যকুমার যাদব | এএফপি

অভিষেক শর্মা (৫২৮)

সূর্যকুমারের তিন বছর পর তাঁর রেকর্ডটি ভাঙেন অভিষেক শর্মা। ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে নিজের টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৫২৮তম বলে হাজার রান পূর্ণ করেন এই বাঁহাতি।

অভিষেক শর্মা | ইনস্টাগ্রাম/অভিষেক শর্মা