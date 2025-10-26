আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নিয়েছেন কে

খেলা ডেস্ক
মাহেলা জয়াবর্ধনে
৬৫২ ম্যাচের ক্যারিয়ারে জয়াবর্ধনে ক্যাচ নিয়েছেন ৪৪০টি। এর মধ্যে টেস্টে ক্যাচ নিয়েছেন ২০৫টি, ওয়ানডেতে ২১৮টি আর টি-টোয়েন্টিতে ১৭টি। এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ৪টি ক্যাচ ধরেছেন জয়াবর্ধনে।
রিকি পন্টিং
তিন সংস্করণ মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্যাচ নিয়েছেন রিকি পন্টিং। ৫৬০ ম্যাচে পন্টিংয়ের ক্যাচ ৩৬৪টি। টেস্টে পন্টিংয়ের ক্যাচ ১৯৬টি, ওয়ানডেতে ১৬০টি। টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন মাত্র ৮টি। এক ম্যাচে পন্টিং সর্বোচ্চ নিয়েছেন ৩টি ক্যাচ।
রস টেলর
৩৫৪ ক্যাচ নিয়ে তালিকার তিনে রস টেলর। নিউজিল্যান্ড ও সামোয়ার হয়ে খেলা এই ক্রিকেটার ৪৫৪ ম্যাচে ক্যাচ নিয়েছেন ৩৫৪টি। টেস্টে ১৬২ ক্যাচ নেওয়া টেলর ওয়ানডেতে নেন ১৪২টি ক্যাচ। টি-টোয়েন্টিতে তিনি ক্যাচ নিয়েছেন ৪৯টি।
বিরাট কোহলি
বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ক্যাচ নিয়েছেন ৩৩৯টি। সম্প্রতি শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে তিনি জ্যাক ক্যালিসকে ছাড়িয়ে যান। টেস্টে কোহলির ক্যাচ ১২১, ওয়ানডেতে ১৬৪টি, টি-টোয়েন্টিতে ৫৪টি।
জ্যাক ক্যালিস
কিংবদন্তি অলরাউন্ডার জ্যাক ক্যালিস তিন সংস্করণ মিলিয়ে ক্যাচ নিয়েছেন ৩৩৮টি। ক্যালিস সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নিয়েছেন টেস্টে, ২০০টি। ওয়ানডেতে ১৩১টি, আর টি-টোয়েন্টিতে ৭টি।