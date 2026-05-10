টি–টুয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০ ছক্কা

খেলা ডেস্ক

বৈভব সূর্যবংশী

ভারত অনূর্ধ্ব–১৯, রাজস্থান রয়্যালস ও বিহারের হয়ে খেলেন বৈভব সূর্যবংশী।

ফিফটির পর সূর্যবংশী | বিসিসিআই

বৈভব সূর্যবংশী

টি–টুয়েন্টিতে প্রথম ৫১৪ বলেই ১০০টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।

বৈভব সূর্যবংশী | রাজস্থান রয়্যালস

করণবীর সিং

অস্ট্রিয়ার হয়ে টি–টুয়েন্টি খেলা এই ব্যাটসম্যান ৮১৩ বলে ১০০ ছক্কা মেরেছেন।

অস্ট্রিয়ান ব্যাটসম্যান করণবীর সিং | ইনস্টাগ্রাম

কাইরন পোলার্ড

প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলা কাইরন পোলার্ড প্রথম ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৪৩ বলে।

৬৫ রানের ইনিংস খেলেছেন পোলার্ড। | সিপিএল

রোমারিও শেফার্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ক্রিকেটারের ১০০ ছক্কায় লেগেছে ৮৪৫ বল।

রোমারিও শেফার্ড শেষ ওভারে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন | এএফপি

সেকুগে প্রসন্ন

শ্রীলঙ্কার সেকুগে প্রসন্ন ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৫০ বলে।

সেকুগে প্রসন্ন | এলপিএল

রাহকিম কর্নওয়াল

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান কর্নওয়াল ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৫০ বলে।

রাহকিম কর্নওয়াল | সিপিএল টি–টুয়েন্টি