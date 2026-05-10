টি–টুয়েন্টিতে দ্রুততম ১০০ ছক্কা

খেলা ডেস্ক
বৈভব সূর্যবংশী
ভারত অনূর্ধ্ব–১৯, রাজস্থান রয়্যালস ও বিহারের হয়ে খেলেন বৈভব সূর্যবংশী।
বৈভব সূর্যবংশী
টি–টুয়েন্টিতে প্রথম ৫১৪ বলেই ১০০টি ছক্কা মেরেছেন তিনি।
করণবীর সিং
অস্ট্রিয়ার হয়ে টি–টুয়েন্টি খেলা এই ব্যাটসম্যান ৮১৩ বলে ১০০ ছক্কা মেরেছেন।
কাইরন পোলার্ড
প্রায় সব ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলা কাইরন পোলার্ড প্রথম ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৪৩ বলে।
রোমারিও শেফার্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ক্রিকেটারের ১০০ ছক্কায় লেগেছে ৮৪৫ বল।
সেকুগে প্রসন্ন
শ্রীলঙ্কার সেকুগে প্রসন্ন ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৫০ বলে।
রাহকিম কর্নওয়াল
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান কর্নওয়াল ১০০ ছক্কা মেরেছেন ৮৫০ বলে।