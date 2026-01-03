৪০০ উইকেটে দ্রুততম মোস্তাফিজ, এর আগে...

খেলা ডেস্ক
মোস্তাফিজুর রহমান
টি–টোয়েন্টিতে মোস্তাফিজের আগে ৪০০ উইকেটের ঘরে ঢুকেছেন ১০ বোলার, পেসার ৫ জন। ৪০০ উইকেটে পৌঁছাতে মোস্তাফিজের লেগেছে ৩১৫ ম্যাচ, পেসারদের মধ্যে যা দ্রুততম।
ডোয়াইন ব্রাভো
‘স্লোয়ার মাস্টার’ ব্রাভোর টি-টোয়েন্টি উইকেট ৬৩১টি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তিনি ৪০০ উইকেট নিয়েছিলেন ৩৬৫ ম্যাচে।
আন্দ্রে রাসেল
রাসেল ৪০০ উইকেটের ক্লাবে ঢুকেছিলেন ৪৫৪তম ম্যাচে। ২০২৬ সালের শুরুর দিন তাঁর উইকেট ৫০৭টি।
ক্রিস জর্ডান
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পরিচিত মুখ জর্ডানের ৪০০ উইকেটের ক্লাবে ঢুকতে লেগেছে ৩৮১ ম্যাচ। বর্তমানে এই পেসারের উইকেট ৪৪৬টি।
ওয়াহাব রিয়াজ
মোস্তাফিজের আগে দ্রুততম ৪০০ উইকেটের ক্লাবে ঢোকার কীর্তি ছিল ওয়াহাব রিয়াজের। ৩৩৫ ম্যাচেই এই কীর্তি গড়েছিলেন পাকিস্তান পেসার।
মোহাম্মদ আমির
৪১২ উইকেটের মালিক আমির ৩৪৩ ম্যাচে ৪০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন।