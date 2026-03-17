পাকিস্তানের যে ১১ ক্রিকেটার খেলেছেন আইপিএলে, যাঁরা জিতেছেন শিরোপাও

খেলা ডেস্ক

সোহেল তানভীর

(রাজস্থান রয়্যালস, ২০০৮)

১১ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন পার্পল ক্যাপ। জিতেছিলেন শিরোপাও। চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ১৪ রানে ৬ উইকেট নেওয়া তাঁর সেই স্পেল আজও আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা।

শহীদ আফ্রিদি

(ডেকান চার্জার্স, ২০০৮)

মাঠ মাতালেও পারফরম্যান্স ছিল ম্যাড়ম্যাড়ে। ১০ ম্যাচে মাত্র ৮১ রান আর ৯ উইকেট।

শোয়েব আখতার

(কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০০৮)

‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস’ মাত্র ৩ ম্যাচ খেললেও দিল্লির বিপক্ষে ৪ উইকেট নিয়ে বুঝিয়েছিলেন গতি কাকে বলে!

শোয়েব মালিক

(দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, ২০০৮)

সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক ৭ ম্যাচে করেছিলেন ৫২ রান।

মিসবাহ-উল-হক

(রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০০৮)

খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। ৮ ম্যাচে করেছিলেন ১১৭ রান।

মোহাম্মদ আসিফ

(দিল্লি ডেয়ারডেভিলস, ২০০৮)

৮ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৮ উইকেট।

উমর গুল

(কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০০৮)

৬ ম্যাচে ১২ উইকেট। কলকাতার অন্যতম ভরসা ছিলেন এই ফাস্ট বোলার।

কামরান আকমল

(রাজস্থান রয়্যালস, ২০০৮)

৬ ম্যাচে করেছিলেন ১২৮ রান। রাজস্থানের হয়ে জিতেছিলেন শিরোপাও।

সালমান বাট

(কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০০৮)

৭ ম্যাচে করেছিলেন ১৯৩ রান।

ইউনিস খান

(রাজস্থান রয়্যালস, ২০০৮)

সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র ১ ম্যাচে, করেছিলেন মাত্র ৩ রান। তবে শিরোপা জিতেছিল তাঁর দল।

মোহাম্মদ হাফিজ

(কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০০৮)

৮ ম্যাচে ৬৪ রান ও ২ উইকেট।

আজহার মাহমুদ

২০১২ ও ২০১৩ সালে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব এবং ২০১৫ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। তবে সেটা পাকিস্তানি হিসেবে নয়, ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকার সুবাদে।

