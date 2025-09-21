টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রান কোন ৫ ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক

১. লিটন দাস

ক্যারিয়ারের ১১৪তম টি–টোয়েন্টিতে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়েছেন লিটন দাস। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২৩ রানের ইনিংস খেলার পর এ সংস্করণে লিটনের রান ২৫৫৬।

২. সাকিব আল হাসান

লিটনের আগে দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল সাকিবের। ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সর্বশেষ খেলা এই অলরাউন্ডার ১২৯ ম্যাচে করেছেন ২৫৫১ রান।

৩. মাহমুদউল্লাহ

টি–টোয়েন্টি দলের সাবেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ ১৪১ ম্যাচে করেছিলেন ২৪৪৪ রান। রান সংগ্রাহকের তালিকায় তিনি তৃতীয় স্থানে।

৪. তামিম ইকবাল

বাংলাদেশ দলের সাবেক ওপেনার তামিম ইকবাল ৭৪ ম্যাচে করেছেন ১৭০১ রান। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান ২০২০ সালের পর আর এ সংস্করণে খেলেননি।

৫. মুশফিকুর রহিম

সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম ১০২ ম্যাচে করেছেন ১৫০০ রান। তিনি ২০২২ এশিয়া কাপের পর টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নেন।

