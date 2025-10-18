ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম ৫ সেঞ্চুরিয়ান

খেলা ডেস্ক

মেহরাব হোসেন

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান মেহরাব হোসেন।

মেহরাব হোসেন | শামসুল হক

মেহরাব হোসেন

‘অপি’ ডাকনামের মেহরাব ১৯৯৯ সালের ২৫ মার্চ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১১৬ বলে ১০১ রান করেছিলেন।

মেহরাব হোসেন | ফাইল ছবি

মোহাম্মদ আশরাফুল

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেতে লেগেছে ৬ বছর। ২০০৫ সালের ১৮ জুন যা এনে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল।

মোহাম্মদ আশরাফুল | এএফপি

মোহাম্মদ আশরাফুল

ওয়েলসের কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০১ বলে ১০০ রান করেছিলেন আশরাফুল। এই ম্যাচটিতে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

মোহাম্মদ আশরাফুল | এএফপি

রাজিন সালেহ

বাংলাদেশের তৃতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান রাজিন সালেহ। ২০০৬ সালের ২৫ মার্চ ফতুল্লায় কেনিয়ার বিপক্ষে ১১৩ বলে অপরাজিত ১০৮ রান করেছিলেন রাজিন।

রাজিন সালেহ | এএফপি

শাহরিয়ার নাফীস

২০০৬ সালের ৬ আগস্ট হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৪৮ বলে ১১৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন শাহরিয়ার নাফীস। একই বছরে আরও দুটি সেঞ্চুরি করেন বাঁহাতি ওপেনার।

শাহরিয়ার নাফীস | এএফপি

সাকিব আল হাসান

বাংলাদেশের পঞ্চম ওয়ানডে সেঞ্চুরিয়ান সাকিব আল হাসান। ২০০৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অ্যান্টিগায় কানাডার বিপক্ষে ১৫২ বলে ১৩৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন সাকিব।

সাকিব আল হাসান | ক্রিকইনফো