সবচেয়ে বেশি আইসিসি ট্রফি জেতা ৫ দল, শীর্ষে কারা

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়া

ট্রফি ১০টি

আইসিসির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। ওয়ানডে বিশ্বকাপ ছয়বার (১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৭, ২০১৫ ও ২০২৩),  টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ একবার (২০২১,  চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দুবার (২০০৬ ও ২০০৯) এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে ২০২৩ সালে।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। শিরোপা নিয়ে উল্লাস কামিন্সদের | এএফপি

ভারত

ট্রফি ৮টি

ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে দুবার (১৯৮৩ ও ২০১১)। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি তিনবার (২০০২ যৌথভাবে, ২০১৩ ও ২০২৫)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তিনবার (২০০৭, ২০২৪ ও ২০২৬)। সব মিলিয়ে ভারতের শিরোপা সংখ্যা আট।

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত। | রয়টার্স

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ট্রফি ৫টি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে দুবার (১৯৭৫ ও ১৯৭৯)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুবার (২০১২ ও ২০১৬)। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি একবার (২০০৪)। তবে এখনো তারা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারেনি।

২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান

ট্রফি ৩টি

ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে একবার (১৯৯২)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ একবার (২০০৯)। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি একবার (২০১৭)।

ইমরান খানের অধিনায়কত্বে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান | আইসিসি

শ্রীলঙ্কা

ট্রফি ৩টি

শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় অর্জন ১৯৯৬ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়। এরপর তারা ২০০২ সালে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে। আর ২০১৪ সালে জিতেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শ্রীলঙ্কা দল | ছবি: এএফপি