টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ফিফটি যাঁদের

খেলা ডেস্ক

লিটন দাস

সবচেয়ে বেশি ১৪টি ফিফটি লিটন দাসের। ২০২৫ এশিয়া কাপের আগপর্যন্ত ১১০ ম্যাচে ১২৬ স্ট্রাইক রেটে ২৪৩৭ রান তাঁর। সর্বোচ্চ ইনিংস ৮৩ রানের।

সাকিব আল হাসান

সাকিব আল হাসানের ফিফটি ১২৯ ম্যাচে ১৩টি। সর্বোচ্চ ৮৪। সাকিব ১২১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ২৫৫১ রান।

তামিম ইকবাল

৭৪ টি–টোয়েন্টি খেলা তামিম ইকবালের ফিফটি ৮টি। ২০২০ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি খেলা এই ওপেনার ১১৭ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৭০১ রান।

মাহমুদউল্লাহ

টি–টোয়েন্টি দলের সাবেক অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ এই সংস্করণে ফিফটি করেছেন ৮টি। ১৪১ ম্যাচের ক্যারিয়ারে ১১৭ স্ট্রাইক রেটে ২৪৪৪ রান তাঁর।

তানজিদ হাসান

২০২৪ সালে অভিষেক হওয়া তানজিদ হাসান ক্যারিয়ারের প্রথম ৩১ টি–টোয়েন্টির মধ্যেই ফিফটি করেছেন ৬টি। ১২৯ স্ট্রাইক রেটে ৭৩৮ রান করেছেন তিনি।

মুশফিকুর রহিম

মুশফিকুর রহিমের ফিফটিও ৬টি। ২০২২ এশিয়া কাপের পর টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়া মুশফিক ১০২ ম্যাচে ১১৫ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৫০০ রান।

