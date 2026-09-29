ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রান যে ১০ ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক
১০. সৌরভ গাঙ্গুলী (ভারত/এশিয়া)—১১৩৬৩
ইনিংস ৩০০, সর্বোচ্চ ১৮৩, গড় ৪১.০২
সেঞ্চুরি ২২, ফিফটি ৭২
৯. জ্যাক ক্যালিস (দ. আফ্রিকা/আফ্রিকা/আইসিসি)—১১৫৭৯
ইনিংস ৩১৪, সর্বোচ্চ ১৩৯, গড় ৪৪.৩৬
সেঞ্চুরি ১৭, ফিফটি ৮৬
৮. ইনজামাম–উল–হক (পাকিস্তান/এশিয়া)—১১৭৩৯
ইনিংস ৩৫০, সর্বোচ্চ ১৩৭*, গড় ৩৯.৫২
সেঞ্চুরি ১০, ফিফটি ৮৩
৭. রোহিত শর্মা (ভারত)—১১৯২৭
ইনিংস ২৮১, সর্বোচ্চ ২৬৪, গড় ৪৮.৮৮
সেঞ্চুরি ৩৪, ফিফটি ৬২
৬. মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া)—১২৬৫০
ইনিংস ৪১৮, সর্বোচ্চ ১৪৪, গড় ৩৩.৩৭
সেঞ্চুরি ১৯, ফিফটি ৭৭
৫. সনাৎ জয়াসুরিয়া (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া)—১৩৪৩০
ইনিংস ৪৩৩, সর্বোচ্চ ১৮৯, গড় ৩২.৩৬
সেঞ্চুরি ২৮, ফিফটি ৬৮
৪. রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)—১৩৭০৪
ইনিংস ৩৬৫, সর্বোচ্চ ১৬৪, গড় ৪২.০৩
সেঞ্চুরি ৩০, ফিফটি ৮২
৩. কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া/আইসিসি)—১৪২৩৪
ইনিংস ৩৮০, সর্বোচ্চ ১৬৯, গড় ৪১.৯৮
সেঞ্চুরি ২৫, ফিফটি ৯৩
২. বিরাট কোহলি (ভারত)—১৫০৮০
ইনিংস ৩০৩, সর্বোচ্চ ১৮৩, গড় ৫৯.১৩
সেঞ্চুরি ৫৫, ফিফটি ৭৯
১. শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)—১৮৪২৬
ইনিংস ৪৫২, সর্বোচ্চ ২০০*, গড় ৪৪.৮৩
সেঞ্চুরি ৪৯, ফিফটি ৯৬