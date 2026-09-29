ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রান যে ১০ ব্যাটসম্যানের

খেলা ডেস্ক

১০. সৌরভ গাঙ্গুলী (ভারত/এশিয়া)—১১৩৬৩

ইনিংস ৩০০, সর্বোচ্চ ১৮৩, গড় ৪১.০২

সেঞ্চুরি ২২, ফিফটি ৭২

সৌরভ গাঙ্গুলী | এএফপি

৯. জ্যাক ক্যালিস (দ. আফ্রিকা/আফ্রিকা/আইসিসি)—১১৫৭৯

ইনিংস ৩১৪, সর্বোচ্চ ১৩৯, গড় ৪৪.৩৬

সেঞ্চুরি ১৭, ফিফটি ৮৬

জ্যাক ক্যালিস | এএফপি

৮. ইনজামাম–উল–হক (পাকিস্তান/এশিয়া)—১১৭৩৯

ইনিংস ৩৫০, সর্বোচ্চ ১৩৭*, গড় ৩৯.৫২

সেঞ্চুরি ১০, ফিফটি ৮৩

ইনজামাম–উল–হক | এএফপি

৭. রোহিত শর্মা (ভারত)—১১৯২৭

ইনিংস ২৮১, সর্বোচ্চ ২৬৪, গড় ৪৮.৮৮

সেঞ্চুরি ৩৪, ফিফটি ৬২

রোহিত শর্মা | এএফপি

৬. মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া)—১২৬৫০

ইনিংস ৪১৮, সর্বোচ্চ ১৪৪, গড় ৩৩.৩৭

সেঞ্চুরি ১৯, ফিফটি ৭৭

মাহেলা জয়াবর্ধনে | এএফপি

৫. সনাৎ জয়াসুরিয়া (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া)—১৩৪৩০

ইনিংস ৪৩৩, সর্বোচ্চ ১৮৯, গড় ৩২.৩৬

সেঞ্চুরি ২৮, ফিফটি ৬৮

সনাৎ জয়াসুরিয়া | এএফপি

৪. রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)—১৩৭০৪

ইনিংস ৩৬৫, সর্বোচ্চ ১৬৪, গড় ৪২.০৩

সেঞ্চুরি ৩০, ফিফটি ৮২

রিকি পন্টিং | এএফপি

৩. কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলঙ্কা/এশিয়া/আইসিসি)—১৪২৩৪

ইনিংস ৩৮০, সর্বোচ্চ ১৬৯, গড় ৪১.৯৮

সেঞ্চুরি ২৫, ফিফটি ৯৩

কুমার সাঙ্গাকারা | এএফপি

২. বিরাট কোহলি (ভারত)—১৫০৮০

ইনিংস ৩০৩, সর্বোচ্চ ১৮৩, গড় ৫৯.১৩

সেঞ্চুরি ৫৫, ফিফটি ৭৯

বিরাট কোহলি | এএফপি

১. শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)—১৮৪২৬

ইনিংস ৪৫২, সর্বোচ্চ ২০০*, গড় ৪৪.৮৩

সেঞ্চুরি ৪৯, ফিফটি ৯৬

শচীন টেন্ডুলকার | রয়টার্স