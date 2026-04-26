এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে সফল ৭ ক্লাব

১. আল হিলাল (সৌদি আরব)
এশিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাব সৌদি আরবের আল হিলাল।
সৌদি আরবের ক্লাবটি চারবার মহাদেশীয় ট্রফি জিতেছে, রানার্সআপও হয়েছে পাঁচবার।
২. পোহাং স্টিলারস (দক্ষিণ কোরিয়া)
দক্ষিণ কোরিয়ার ক্লাব পোহাং স্টিলারস এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে তিনবার।
সর্বশেষ ২০০৯ সালে ট্রফি জেতা ক্লাবটি একবার রানার্সআপও হয়েছে।
৩. উরাওয়া রেডস (জাপান)
২০০৭, ২০১৭ ও ২০২২ সালে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে উরাওয়া রেডস, একবার হয়েছে রানার্সআপ।
৪. এসতেগলাল (ইরান)
দুবার চ্যাম্পিয়ন আর দুবার রানার্সআপ হয়েছে তেহরানের ক্লাব এসতেগলাল। তবে একবিংশ শতাব্দীতে দলটি ফাইনালে উঠতে পারেনি।
৫. সিওগনাম এফসি (দক্ষিণ কোরিয়া)
কোরিয়ান ক্লাবটি ১৯৯৫ ও ২০১০ সালে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে। এরপর ফাইনাল খেলতে পারেনি।
৬. আল আইন (আরব আমিরাত)
আবুধাবিভিত্তিক ক্লাবটি দুবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে (২০০৩ ও ২০২৪)। দুই শিরোপার মাঝে দুবার রানার্সআপও হয়েছে আল আইন।
৭. আল-আহলি (সৌদি আরব)
সৌদি আরবের ক্লাব আল আহলি প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতে ২০২৫ সালে। এবার টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছে জেদ্দাভিত্তিক দলটি। দুবার রানার্সআপও হয়েছে দলটি।