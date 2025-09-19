চ্যাম্পিয়নস লিগে ৫০ গোল করতে কার কত ম্যাচ লেগেছে

খেলা ডেস্ক
আর্লিং হলান্ড (৪৯)
চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোল করার রেকর্ড এখন আর্লিং হলান্ডের। মাত্র ৪৯ ম্যাচে এ কীর্তি গড়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে নাপোলির বিপক্ষে লক্ষ্য ভেদ করে গোলের ফিফটি পূরণ করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। সিটি ছাড়াও তিনি গোল করেছেন আরবি সালজবুর্গ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে।
রুদ ফন নিস্টলরয় (৬২)
হলান্ডের আগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড ছিল সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার রুদ ফন নিস্টলরয়ের দখলে। ৬২ ম্যাচে গোলের ফিফটি পূরণ করেছিলেন তিনি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি পিএসভি আইন্দহফেন, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাব খেলেছেন।
লিওনেল মেসি (৬৬)
চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা লিওনেল মেসি (১২৯) আছেন তালিকার ৩ নম্বরে। তাঁর ৫০ গোল করতে লেগেছিল ৬৬ ম্যাচ। এই গোলগুলো তিনি করেছিলেন বার্সেলোনার হয়ে।
রবার্ট লেভানডফস্কি (৭৭)
বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কির ৫০ গোল করতে লেগেছিল ৭৭ ম্যাচ। তালিকার চারে থাকা লেভা বর্তমানে বার্সেলোনার হয়ে খেলছেন। এর আগে বায়ার্ন মিউনিখের হয়েও চ্যাম্পিয়নস লিগে আলো ছড়ান এই পোলিশ স্ট্রাইকার।
কিলিয়ান এমবাপ্পে (৭৯)
লেভানডফস্কির চেয়ে দুই ম্যাচ বেশি লেগেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের। ৫০ গোল করতে এমবাপ্পের লেগেছিল ৭৯ ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলা এই ফরাসি তারকার বর্তমান গোলসংখ্যা ৫৭।
করিম বেনজেমা (৮৮)
ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা করিম বেনজেমা ৫০ গোল করেছিলেন ৮৮ ম্যাচে। লিওঁর হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা বেনজেমা পরবর্তী সময়ে আলো ছড়িয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে। ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন পাঁচটি চ্যাম্পিয়নস লিগও।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৯১)
চ্যাম্পিয়নস লিগের সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক রোনালদোর (১৪০) ৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে লেগেছিল ৯১ ম্যাচ। এই তালিকায় তাঁর অবস্থান ৭ নম্বরে। চ্যাম্পিয়নস লিগে রোনালদো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
রাউল গঞ্জালেস (৯৭)
স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাউল গঞ্জালেসের ৫০ গোল করতে লেগেছিল ৯৭ ম্যাচ। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গোলগুলো করেছিলেন তিনি। রিয়াল পরবর্তী সময়ে তাঁর জায়গায় নিয়েছিল রোনালদোকে।
থিয়েরি অঁরি (১০৩)
চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোল করার তালিকায় ৯ নম্বরে আছেন ফরাসি কিংবদন্তি থিয়েরি অঁরি। বার্সেলোনার হয়ে নিজের একমাত্র চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জেতা অঁরি গোলের ফিফটি করতে লেগেছিল ১০৩ ম্যাচ।
টমাস মুলার (১২৫)
১০ নম্বরে থাকা সাবেক বায়ার্ন মিউনিখ তারকা টমাস মুলারের সময়টা একটু বেশিই লেগেছে। ৫০ গোল করতে এই জার্মান কিংবদন্তির লেগেছিল ১২৫ ম্যাচ। গোলগুলো তিনি করেন বায়ার্নের হয়ে।