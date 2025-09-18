সবচেয়ে বেশি লাল কার্ড দেখা ৫ কোচ

খেলা ডেস্ক

আর্সেন ওয়েঙ্গার (৩)

আর্সেনালের সাবেক ফরাসি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার কোচিং ক্যারিয়ারে তিনবার লাল কার্ড দেখেছেন। তিনবারই প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের ডাগআউটে।

জাভি হার্নান্দেজ (৩)

ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে দুই হাজারের বেশি ম্যাচ খেলে মাত্র তিনবার লাল কার্ড দেখেছিলেন জাভি। তা–ও দুটি হলুদ কার্ডে যোগ হওয়া লাল কার্ড। কিন্তু বার্সেলোনায় কোচ হিসেবে কাটানো আড়াই বছরের মধ্যেই তিনবার লাল কার্ড দেখেছেন তিনি।

আন্দ্রে ভিলাস বোয়াস (৩)

প্রিমিয়ার লিগে চেলসি, টটেনহামের মতো দলে দুই বছর কোচিং করালেও লাল কার্ড দেখতে হয়নি আন্দ্রে ভিলাস বোয়াসকে। কিন্তু রাশিয়া, চীন আর ফ্রান্সে কোচিং করাতে গিয়ে লাল কার্ড দেখেছেন তিনবার। বোয়াস বর্তমানে পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোর প্রেসিডেন্ট।

দিয়েগো সিমিওনে (৭)

আর্জেন্টিনার এই সাবেক খেলোয়াড় কোচিং করাচ্ছেন ২০০৬ থেকে। গত ১৪ বছর ধরে আছে আতলেতিকো মাদ্রিদে। সিমিওনে এখন পর্যন্ত লাল কার্ড দেখেছেন ৭ বার, যার সর্বশেষটি ২০২৫-২৬ চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে।

জোসে মরিনিও (৯)

ফুটবল কোচদের আলোচিত-সমালোচিত অন্য অনেক তালিকার মতো লাল কার্ড দেখার শীর্ষেও জোসে মরিনিও। দুই যুগের বেশি সময় ধরে কোচিংয়ে থাকা এই পর্তুগিজকে এখন পর্যন্ত লাল কার্ডের কারণে ডাগআউট ছাড়তে হয়েছে ৯ বার।

